У ЦРУ с малой вероятностью получится добиться добиться дестабилизации в Венесуэле и вынудить действующего президента Николаса Мадуро покинуть свой пост. Такое мнение выразил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист и публицист Малек Дудаков.

Эксперт напомнил, что за последние несколько десятилетий власти США уже предпринимали подобные попытки, однако ни разу им не удалось свергнуть власть в Каракасе. Дудаков усомнился, что очередная попытка Дональда Трампа повлиять на политическую ситуацию в стране завершится успешно.

По его словам, огромное количество утечек в американских СМИ говорит о том, что далеко не все в рядах спецслужб лояльны президенту США. Это может стать еще одним фактором, который повлияет на ход событий.

«Американцы будут усиливать свое давление на Венесуэлу, надеясь устроить там раскол элиты и отставку Мадуро, но пока что у них ничего не получается», — заключил Дудаков.

15 октября газета The New York со ссылкой на источники в спецслужбах писала, что администрация Трампа дала негласное разрешение проводить секретные операции в Венесуэле. Позже Трамп в беседе с журналистами признался, что действительно инициировал подготовку тайных операций и добавил, что США «присматриваются к суше» в Венесуэле, так как море «под полным контролем».

Конечная цель этих действий, по данным издания, — свержение президента страны Николаса Мадуро. NYT уточняет, что новые полномочия позволят ЦРУ проводить как тайные операции, так и осуществлять их в рамках крупной военной кампании.

США также постепенно наращивает военное присутствие в Карибском море и странах его побережья. Сейчас в регионе находится не менее 10 тыс. американских военных, большинство из которых расположились на базах в Пуэрто-Рико. В сентябре 2025 года издание USNI News писало, что всего в Карибском море находится восемь надводных кораблей и одна подлодка ВМС США.

В августе власти США направили к берегам Венесуэлы военные корабли с личным составом в 4,5 тыс. солдат, чтобы усилить контроль за оборотом наркотиков и безопасность границ. Тогда же собеседники Axios в Белом доме не исключили, что такие действия могут быть связаны с попыткой вторжения, однако подчеркнули, что на данный момент такой сценарий маловероятен.

В сентябре ВМС США несколько раз атаковали суда у побережья Венесуэлы. По данным американского правительства, на них находились наркоторговцы. Вице-президент тогда же заявил, что США не допустит, «чтобы на нашем полушарии действовал картель, маскирующийся под правительство».

Последний раз корабль, который по версии Белого дома был связан с наркокартелями, был ликвидирован 16 октября. Как пишет Reuters, это первый удар, после которого среди членов экипажа остались выжившие.

В октябре NYT сообщала, что официальные лица Венесуэлы, в том числе президент Мадуро, предлагали администрации США часть своих природных ресурсов — золото и нефть. Власти страны также заявили о готовности сократить экспорт сырья в Китай, Иран и Россию в обмен и перенаправить их потоки в США.

По данным издания, Белый дом отверг уступки Каракаса и разорвал дипломатические отношения с Венесуэлой.