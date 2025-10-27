Неизвестные сорвали украинский флаг со здания почетного консульства этой страны в польском городе Перемышле. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар, связав случившееся с «волной антиукраинской ненависти».

Дипломат добавил, что такая волна поднимается уже не в первый раз, зарождаясь в местных сетевых чатах и пабликах, а потом выплескивается в проявления вандализма.

«Это по меньшей мере пятый акт публичного осквернения флага в том же месте в этом году», — уточнил Боднар.

Комментируя случившееся, ТАСС отмечает, что за последние месяцы в Польше ощутимо выросли антиукраинские настроения, в том числе спровоцированные недовольством местных жителей по поводу выплаты пособий беженцам.

Агентство приводит данные социологических опросов, согласно которым около 50% жителей страны считают сумму выплат слишком высокой, а саму помощь приезжим с Украины в целом — чрезмерной. Из давших такой ответ респондентов 8% выразили уверенность в том, что украинским беженцам вообще не надо платить пособия.

На днях эти настроения проявились в портовом городе Гдыня, где было совершено нападение на украинский ресторан, а на улице сожгли несколько автомобилей с украинскими номерами. Местные власти потребовали, чтобы полиция обеспечила безопасность проживающим там украинцам, хотя в результате обоих инцидентов никто не пострадал.

В августе 2025 года президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на одобренный Сеймом закон о социальных выплатах и бесплатной медицинской помощи для безработных граждан Украины, прибывших в страну после начала февраля 2022 года. По его словам, из-за слишком лояльных условий предоставления пособий граждане Украины, не делающие взносов в польский Фонд здравоохранения, оказываются в более привилегированном положении, чем сами поляки.

В первом же телефонном разговоре после вступления в должность Навроцкий потребовал от своего украинского коллеги Владимира Зеленского серьезнее отнестись к историческим претензиям Польши к Украине. СМИ неоднократно отмечали, что эти претензии лежат в основе нежелания Варшавы поддержать вступление Украины в Евросоюз.