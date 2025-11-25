Прах народной артистки СССР, балерины Майи Плисецкой и ее супруга, народного артиста СССР, композитора Родина Щедрина развеян над Окой в соответствии с их последней волей. Об этом рассказал ТАСС народный артист России Андрис Лиепа.

«Майя и Родион мечтали, чтобы их прах развеяли над Россией. Так и сделали. Совместили их прах и развеяли его над Окой», — сообщил он.

Лиепа не уточнил, когда именно это произошло. В разговоре с MSK1 он заявил, что узнал об этом сегодня. По словам источника ТАСС, над Окой в кругу друзей и близких развеяли лишь часть праха супругов, в то время как оставшуюся часть, возможно, развеют публично.

Ранее душеприказчик Плисецкой и Щедрина Владимир Титоренко рассказал, что не смог самостоятельно выполнить их последнюю волю из-за того, что кремация прошла в Германии, а он не получил информацию о местонахождении праха. В результате исполнить последнюю волю супругов удалось благодаря помощи брата балерины Азария Плисецкого.

В конце ноября на набережной реки Пряжки в Санкт-Петербурге установили бюст балерины, выполненный по заказу основателя гостиницы, где Плисецкая останавливалась во время своих визитов в город. Заказчик памятника заявил RTVI, что также планирует добиться переименования одной из улиц Петербурга в честь артистки.

Прима Большого театра, полный кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» Майя Плисецкая ушла из жизни 2 мая 2015 года в возрасте 89 лет. 20 ноября 2025 года исполнилось 100 лет со дня ее рождения. Ее супруг, композитор Родион Щедрин умер 29 августа 2025 года, ему было 92 года.

В последние годы жизни Плисецкая и Щедрин жили в Мюнхене. В своем совместном завещании они попросили кремировать их тела после смерти, соединить прах и развеять над Россией.