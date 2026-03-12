В Аргентине рассчитывают наладить импорт водки из России. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол республики в России Энрике Игнасио Феррер Виейра.

По словам аргентинского дипломата, один из продуктов, который страна могла бы покупать в будущем у России, — это водка. Посол добавил, что сейчас в Аргентину этот крепкий алкогольный напиток поставляется из других стран.

«У нас есть водка из Польши, из Бельгии, из других стран, но нет водки из России. И мы знаем, что одна российская компания хочет поставлять или начать поставлять водку в Аргентину. Они ведут об этом переговоры с некоторыми аргентинскими компаниями», — рассказал Энрике Феррер Виейра.

Глава аргентинской дипмиссии предположил, что в ближайшем будущем, жители страны смогут найти именно российскую водку в барах и ресторанах страны.

В июне 2025 года стало известно о поставках водки из России в ЮАР. За год до этого сообщалось, что этот напиток российского производства начали экспортировал в Латинскую Америку, в частности, в Перу. Также такую водку можно найти и на Кубе.