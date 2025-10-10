Посольство Франции не получало из Парижа инструкций о том, чтобы сокращать количество выдаваемых россиянам шенгенских виз, в том числе туристических. Об этом в специальном интервью RTVI заявил глава французской дипмиссии в Москве Николя де Ривьер.

«Ответ — точно нет (таких указаний посольство не получало — Прим. RTVI). Визовые вопросы в Европе относятся к компетенции государств-членов, а не к компетенции Союза, хотя, мы безусловно это обсуждаем и координируемся. Но это по-прежнему относится к компетенции каждого государства. Визовый вопрос не относится к санкциям как таковым. Франция по-прежнему выдает визы российским гражданам», — подчеркнул посол Франции.

Николя де Ривьер отметил, что визы не выдаются только тем гражданам России, которые находятся под санкциями. Обычных туристов или, например, студентов эти рестрикции не касаются, добавил дипломат. Глава французской дипмиссии напомнил, что до 2022-го консульство республики выдавало россиянам в среднем 500 тыс. виз в год.

«По очевидным причинам, поскольку стало сложнее путешествовать (рейсы, банковские счета, карточки и так далее) это число снизилось. Но мы, тем не менее, на данный момент выдаем около 150 тыс. виз в год россиянам. У нас также каждый год обучаются около 1500 российских студентов во Франции», — рассказал Николя де Ривьер.

Посол также сказал, что «не согласен» с теми в ЕС, кто считает, что этим летом во Франции было «слишком много» россиян.

«У нас нет проблемы с Россией как нацией, с российским народом, с людьми. Нас обвиняют в русофобии, что, по моему мнению, совершенно неправильно и неточно. Это не правда. Нет никакой русофобии, но есть глубокое и серьезное политическое разногласие по украинскому кризису. Нет никакой враждебности к России или к российскому народу. И то, что россияне посещают Францию, в моих глазах не является проблемой», — подчеркнул французский дипломат.

Ранее итальянское агентство ANSA сообщало, что в 19-й пакет санкций против России могут войти ограничения на выдачу шенгенских виз — именно из-за недовольства некоторых стран ЕС в адрес Франции, Италии, Греции, которые считаются одними из самых благосклонных стран с точки зрения выдачи туристических шенгенов россиянам.

«Это не является частью санкций. Визовый вопрос не относится к санкциям как таковым», — подчеркнул Николя де Ривьер в беседе с RTVI.

На вопрос RTVI о том, будет ли Франция игнорировать рекомендации Еврокомиссии о том, чтобы ужесточить выдачу виз российским гражданам, если такие рекомендации будут выпущены к концу года, посол ответил: «Не я решаю, а мои власти в Париже, разумеется. Но повторю ещё раз, для нас проблема достичь мира, и чтобы прекратилась эта незаконная и несправедливая ***** [военный конфликт] против Украины. Это предельно ясно. И думаю, не стоит всё путать».

Ранее европейский источник подтвердил RTVI утечку в FT о том, что все государства-члены Евросоюза, включая Венгрию, договорились ограничить поездки российских дипломатов внутри Шенгенской зоны. Так, сотрудникам, аккредитованным в какой-либо из стран ЕС, придется уведомлять власти третьей страны при желании въехать туда, пояснял собеседник RTVI.