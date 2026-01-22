У жителей Гренландии нет опасений, что Россия может силой присоединить их территорию или прибегнуть к шантажу. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал российский посол в Дании Владимир Барбин, который не раз посещал остров.

«Я могу сказать, что страхов у гренландцев в отношении России, в отношении того, что мы нападем, захватим, присоединим или будем шантажировать, — их нет», — заявил Владимир Барбин.

При этом, по его словам, ранее эти настроения сознательно подпитывались Данией.

«Говорили о том, что вот наши базы на российской части российского Севера, Арктики могут, дескать, потенциально создавать угрозу для безопасности Гренландии, поскольку на Гренландии находится американская военная база, и в этой связи Гренландия попадает в сферу интересов России», — сказал посол России.

Между тем представители гренландских политических кругов не делали заявлений, которые бы рассматривали Россию как источник возможной угрозы, подчеркнул Владимир Барбин.

«Более того, когда со стороны Соединенных Штатов говорилось о том, что наши военные корабли бороздя океанские просторы вблизи Гренландии, со стороны Гренландии говорилось о том, что они не наблюдают не только российских военных кораблей, но и не наблюдают также и торговых или рыболовецких судов», — отметил собеседник RTVI.

Согласно сообщениям СМИ, власти Гренландии накануне призвали жителей запастись продовольствием на фоне навязчивой идеи Дональда Трампа присоединить остров к США. Владимир Барбин в беседе с RTVI напомнил, что в 2025 году аналогичные призывы к населению поступали и от властей Дании, однако те обосновывали это угрозой со стороны России.