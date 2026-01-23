У Дании нет инструментов для контроля над тем, выполняют ли США запрет на ввоз ядерного оружия в Гренландию в мирное время. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол России в Дании Владимир Барбин.

«Действительно, есть запрет на неразмещение ядерного оружия на территории Дании в мирное время. Он распространяется и на континентальную часть Дании, и на Гренландию», — признал Владимир Барбин.

При этом посол напомнил об инциденте 1968 года, когда в результате авиакатастрофы в небе Гренландии американский стратегический бомбардировщик B-52 уронил водородные бомбы.

«Потом выяснилось, что датское правительство якобы негласно дало согласие на нахождение ядерного оружия на территории Гренландии. Так это или не так — вопрос неоднозначный», — сказал глава российской дипмиссии в беседе с RTVI.

Между США и Данией действует соглашение об обороне Гренландии от 1951 года. На острове десятилетиями функционирует самая северная военная база США — база воздушно-космических сил Питуффик, один из главных элементов американской системы противоракетной обороны. Сегодня там служат около 150 американских военнослужащих.

По мнению Владимира Барбина, Дания не обладает механизмами для мониторинга за тем, как соблюдается официальный запрет.

«Абсолютно ясно, что у Дании нет никаких возможностей контролировать, соблюдают ли американские Вооруженные силы те запреты, которые имеются в отношении ядерного оружия и непопадания его в мирное время на датскую территорию», — заключил посол России.