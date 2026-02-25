Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что получила демарш от Госдепартамента после атак ВСУ на нефтяной объект в Черном море в конце 2025 года. Об этом глава дипмиссии рассказала на брифинге, сообщает CNN.

По словам Стефанишиной, Киев слышал, что атаки ВСУ на Новороссийск повлияли на некоторые инвестиции США, которые осуществляются через Казахстан.

«И мы слышали от Государственного департамента, что нам следует воздерживаться от, ну, вы знаете, от нападок на американские интересы», — пояснила посол.

Также она отметила, что украинские власти «приняли это к сведению». По словам Стафанишиной, в ноте Госдепа было сказано, что у Вашингтона в настоящее время нет таких экономических интересов на Украине, как в Казахстане.

Под атаку БПЛА в конце ноября прошлого года попал морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2, дальнейшая эксплуатация которого была невозможна. В результате приостановили погрузку, а танкеры отвели за пределы акватории КТК.

МИД Казахстана выразил протест в связи с атакой по КТК, подчеркнув, что произошедшее нанесло ущерб двусторонним отношениям Астаны и Киева. В украинском МИД заявили, что тем самым «системно ослабляют военно-промышленный потенциал» России, но сами атаки не направлены против Казахстана и третьих стран.

Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи в специальном интервью RTVI назвал атаку на морской терминал ударом в том числе по объектам США. По его словам, палата поднимала этот вопрос в Соединенных Штатах.