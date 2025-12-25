Угроза вторичных санкций «значительно осложняет» нефтяную торговлю между Москвой и Коломбо. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян. Также дипломат признал, что прямые поставки нефти в Шри-Ланку сейчас невозможны.

«Значительно осложняет. Поэтому Шри-Ланка не имеет возможности получать наши нефтепродукты напрямую, и изобретаются различные способы. Но этим занимается наш частный бизнес, который, сами понимаете, особенно это не разглашает», — ответил Леван Джагарян на вопрос RTVI.

Дипломат напомнил, что»экономически страна находится в уязвимом положении», и оно сильно ухудшилось после разрушительного циклона «Дитва».

«Поэтому они очень сильно зависят от помощи западных стран, международных финансовых институтов и вынуждены проявлять очень высокую степень осмотрительности. Мы к этому относимся с пониманием», — сказал посол.

Ранее сообщалось, что Шри-Ланка импортирует российскую нефть через Индию, на которую усилили давление США.

«У вас, наверное, есть более надежные источники информации, чем у меня… Индия есть Индия. Индия — великая страна, экономически мощная, она может себе позволить то, что не могут себе позволить более небольшие страны, которые находятся в уязвимом положении», — признал Леван Джагарян, отвечая на вопрос RTVI.

По его словам, торговля (не только нефтью, но и другими товарами) в основном осуществляется по морю.

«Это Черное море, проливы и выход через Красное море в Индийский океан — это самый оптимальный маршрут. Кстати, поставки чая идут туда именно таким путем», — рассказал посол России в Шри-Ланке.

Ранее глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи рассказал RTVI о логистике торговли между США и Россией.

«Конечно, логистика сложная, особенно по сравнению с тем, что было раньше, когда импорт шел через Европу. Очень много американских компаний всегда использовали Европу как хаб, то есть вся продукция шла, допустим, через Амстердам, Роттердам, а оттуда дальше. Сейчас много портов закрыто, поэтому товары идут через Турцию, Дубай или другими разными путями, чтобы обойти Европу с точки зрения логистики», — признавал Эйджи.

По его словам, один из самых экзотических маршрутов проходит через Китай.