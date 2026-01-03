Данных о погибших или пострадавших в Венесуэле гражданах России не поступало. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России со ссылкой на посольство в Каракасе.

«Сообщаем, что в результате ударов здание Посольства Российской Федерации в Каракасе не пострадало. По районам, где расположена российская дипмиссия, а также прилегающим к ним частям венесуэльской столицы удары не наносились», — сказано в заявлении.

По данным ведомства, все сотрудники диппредставительства находятся в безопасности.

Также в посольстве уточнили, что информация о пострадавших или погибших россиянах не поступала. Посольство поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями и российскими гражданами, находящимися на территории страны».

До этого в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили RTVI, что в Каракасе сейчас нет организованных туристов из России, а последний рейс с острова Маргарита благополучно улетел вчера, 2 января, венесуэльской авиакомпанией Conviasa.

Утром 3 января США начали наносить авиаудары по территории Венесуэлы, включая ее столицу — Каракас. В разных районах страны звучат взрывы, объявлено чрезвычайное положение.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «успешно провел» масштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из страны.