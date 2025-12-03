Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в интервью РБК раскритиковал практику редактирования фильмов на российском телевидении. В частности, он назвал «абсолютной глупостью» вырезание знаковых сцен в телеверсии комедии «О чем говорят мужчины».

Фадеев прокомментировал идею спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого возродить цензуру, которой занимались бы профессионалы. По словам главы СПЧ, в Конституции есть статья 29, которая запрещает цензуру, а «дальше надо разбираться».

«Те люди, которые писали Конституцию в 1993 году, они ведь имели в виду советскую цензуру, когда ни один текст не мог быть опубликован, ни один фильм не мог выйти в прокат без разрешения цензора. Было специальное цензурное ведомство. И авторы Конституции это имели в виду — официальная цензура должна быть запрещена. И она запрещена, ее у нас нет», — сказал Фадеев.

Рассуждая об идее Швыдкого, глава СПЧ счел неактуальным фиксирование «ограничений идейного толка».

Он также назвал очевидным, что в период ведения боевых действий в стране действует военная цензура. Говоря о религиозной и политической цензуре, Фадеев отметил, что в России есть список из нескольких тысяч запрещенных материалов. «Наверное, это правильно», — сказал он.

Фадеев также упомянул контент, который «кем-то признан аморальным или непристойным».

«Мы же не показываем по федеральным каналам порнографию. Ну, это же тоже в каком-то смысле цензура, ограничение», — пояснил собеседник РБК.

В качестве примера Фадеев привел вырезание сцен из телеверсии комедии «О чем говорят мужчины».

«Я видел фильм, это очень хорошая комедия. И мне рассказали, что оттуда повырезали чуть ли не треть. Это абсолютная глупость. Люди решили перестраховаться, повырезали оттуда все. Это глупость. Не надо ничего вырезать из этих фильмов», — выразил негодование глава СПЧ.

Кроме того, из телеверсии «О чем говорят мужчины» вырезали сцену с Жанной Фриске, рассказал Фадеев. По его мнению, это «оскорбляет память красивой женщины, хорошей певицы».

Подобных «глупостей» на российском телевидении встречается много, отметил Фадеев. В их числе он назвал ситуацию, когда в фильме заблюривают сигарету, но дым от нее идет.

В то же время Фадеев задал, по его выражению «еще более деликатный вопрос»:

«Никогда вы не обращали внимание, что голые женские зады заблюривают, а голые мужские зады — нет? Вот на каком основании принимается это решение? Кем принимается это решение? Почему женский зад непристойный, а мужской зад — пристойный?» — посетовал глава СПЧ.

Как считает Фадеев, подобная практика — это «глупость тех, кто боится, перестраховывается» и руководствуется позицией «а мало ли что подумают, а мало ли что скажет начальник».

Ранее «Абзац» сообщил, что народную артистку России Ларису Долину могут вырезать из музыкального фильма ТНТ «Невероятные приключения Шурика», премьера которого в кино запланирована на 11 декабря, по ТВ — на 31 декабря. По информации издания, на фоне скандала вокруг продажи своей квартиры мошенникам создатели картины опасаются провала в прокате, поэтому съемочная группа «должна будет в сжатые сроки найти решение о возможной замене» певицы.