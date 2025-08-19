Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции прокомментировал итоги саммита в Белом доме с участием президентов США, Украины и европейских лидеров. По его словам, встреча не только оправдала себя, но и превзошла все ожидания. Президент Франции Эмманюэль Макрон был более сдержан.

«Мои ожидания на самом деле не только оправдались, но и превзошли себя. Все могло быть по-другому. <…> Это судьбоносные дни для Украины и для Европы. Разговор с президентом США Дональдом Трампом был предельно откровенным», — сообщил Фридрих Мерц.

По его словам, реальные переговоры могут состояться только с участием Украины — и только если прекратятся боевые действия.

«Не могу представить себе следующую встречу без прекращения огня. Такой саммит будет возможен только в том случае, если замолчат пушки», — отметил канцлер.

Впрочем, по его информации, встреча президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского может состояться в течение ближайших двух недель — по крайней мере, ее начинают готовить.

При этом Фридрих Мерц заявил, что «Киеву нельзя навязывать отказ от территорий».

«Это все равно что предложить Соединенным Штатам отказаться от Флориды. <…> Это решение, которое украинцы должны сами принять в ходе переговоров», — сказал Мерц.

По крайней мере, на встрече европейских лидеров с Трампом и Зеленским тема отказа Киева от территорий в пользу России не поднималась.

Зато в Белом доме активно обсуждался вопрос гарантий безопасности для Украины после заключения мирного соглашения.

По его словам, Соединенные Штаты Америки «готовы предоставить гарантии безопасности и координировать это с европейцами».

«Мы решительно приветствовали заявление президента Трампа о предоставлении Украине гарантий безопасности. Вопрос о том, кто и в какой степени будет участвовать в этих гарантиях безопасности, должен обсуждаться между европейскими партнерами и правительством США. Совершенно очевидно, что вся Европа должна в этом участвовать. На кону — политическая архитектура Европы, и мы как Федеративная Республика Германия очень заинтересованы в том, чтобы быть частью этих гарантий, мы несем большую ответственность», — заключил Мерц.

Как отмечают европейские СМИ, президент Франции Эмманюэль Макрон был «более скептичен».

По его словам, встреча была «шагом вперёд», но предвидеть её исход было невозможно. В любом случае этот день «определенно ознаменует собой эволюцию конфликта».

«Я остаюсь очень осторожным, — вместе с тем признал французский лидер, которого цитирует Le Figaro. — Я далек от того, чтобы говорить о победе».

По словам Макрона, «президент Трамп верит в свою способность добиться соглашения».

«У меня есть серьёзные сомнения в искренности стремления российского президента к миру. Пока он думает, что может что-то выиграть от ***** [военного конфликта], он будет продолжать», — считает Макрон.

При этом он сообщил: «Мы начнем работу».

Правда, формулировка гарантий «по образцу статьи 5 НАТО» вызывает у Макрона сомнения — он признал, что на этот счет между европейцами есть разногласия. Например, Италия идею поддерживает.

«Это не юридический, а военный вопрос», — отметил Макрон.