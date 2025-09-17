Замглавы МИД России в кулуарах Госдумы сообщил, что всем гостям международного конкурса «Интервидение» выдали визы, в том числе американским, никаких проблем не было.

«Я не знаю ни одного случая невыдачи виз. С целым рядом государств, граждане которых участвуют в «Интервидении», у нас действует соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан. Что касается представителей стран, с которыми визовый режим, то все сделано», — сказал он.

Заместитель министра отметил, что ждет этого «замечательного события», чтобы приобщиться «к образцам современной музыкальной культуры независимо от жанров».

«От исполнителей болеем за SHAMAN», — добавил Рябков.

В конце 2023 года с идеей создания российского аналога «Евровидения» официально выступила министр культуры России Ольга Любимова на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге, ее активно поддержал гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Первый конкурс планировалось провести еще в 2024 году — причем в Санкт-Петебурге, но потом его запуск отложили на год и перенесли в Москву.

В феврале 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в России в текущем году, финал состоится 20 сентября на «Live Арене». Россию на конкурсе будет представлять певец SHAMAN.