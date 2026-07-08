Офис генерального прокурора Украины подтвердил проведение обысков в компании Vyriy Industries в рамках расследования о возможном незаконном присвоении бюджетных средств при выполнении государственных контрактов на поставку беспилотников. Ранее обыски прошли у производителя дронов и его директора Алексея Бабенко, который также является совладельцем украинского издания «Бабель».

Как сообщили в Генпрокуратуре, в 2025 году одно из предприятий заключило с государственным предприятием Минобороны Украины «Агентство оборонных закупок» контракты на поставку БПЛА различных типов и модификаций на общую сумму 6,95 млрд гривен (более 13 млрд рублей). По данным следствия, при оформлении операций могли использоваться внешнеэкономические и внутренние договоры с предприятиями-нерезидентами, украинскими юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями, имеющими признаки фиктивности. Общая сумма таких операций, по предварительным данным, превышает 197 млн гривен (390 млн рублей).

В Генпрокуратуре Украины заявили, что во время обысков по местам проживания отдельных руководителей ФЛП были обнаружены крупные суммы наличных, не отраженные в первичной финансовой отчетности. Следствие проверяет, могли ли эти средства использоваться для уклонения от уплаты налогов, вывода безналичных средств и последующей легализации доходов, полученных преступным путем. Также правоохранители изучают версию о возможном искусственном завышении стоимости беспилотников за счет необоснованного включения в себестоимость производственных, административных и других расходов.

В Vyriy Industries заявили, что компания продолжает работать в штатном режиме и выполнять заказы для Сил обороны Украины. Обыски прошли спустя несколько дней после публикации изданием «Бабель» расследования о 425-м штурмовом полке «Скала», в котором утверждалось о случаях пыток военнослужащих и мобилизованных. Председатель комитета Верховной рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин назвал действия Государственного бюро расследований в отношении Бабенко давлением на СМИ.