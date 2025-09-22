Красноглинский районный суд Самары вынес приговор фигурантам дела о производстве напитка «Мистер сидр», от отравления которым в 2023 году умерли 50 человек. Производитель напитка Анар Гусейнов осужден на девять лет колонии общего режима, поставщик сырья Артем Айрапетян — на восемь лет, передает ТАСС 22 сентября.

«Гусейнова и Айрапетяна признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК», — сказала судья.

По данным следствия, Гусейнов занимался производством «Мистера сидра», а Айрапетян поставлял для него спирт. Фигурантам вменяли ч. 3 ст. 238 УК (производство и реализация спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности массовую гибель людей). Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы. Гособвинение просило назначить фигурантам девять лет и девять месяцев колонии.

Гусейнов и Айрапетян признали вину частично. В частности, они не согласились с тем, что действовали по предварительному сговору. По утверждению фигурантов, они якобы не знали о том, что поставляемый спирт был метиловым и не проводили соответствующую экспертизу. Гусейнов говорил, что «проверял спирт народными способами» — поджигал жидкость и по цвету пламени оценивал ее качество.

В последнем слове оба фигуранта попросили прощения у семей пострадавших и заверили, что у них не было преступного умысла. В свою очередь потерпевшие заявили иски о возмещении причиненного вреда на сумму свыше 46 млн рублей.

Массовое отравление слабоалкогольным напитком «Мистер сидр» произошло в нескольких регионах России летом 2023 года. По меньшей мере 50 человек скончались, более ста пострадали.

По версии следствия, чтобы удешевить и ускорить процесс производства «Мистера сидра», изготовители стали добавлять в сок этиловый спирт, не оставляя яблоки на длительное брожение. Как впоследствии показала экспертиза, что спирт был не этиловым, а метиловым — в напитке содержались примеси метанола и этилбутирата в опасных для жизни пропорциях. Обвиняемые, не проверив, приготовили 48 тыс. литров «сидра». На этикетках при этом был указан ложный состав.

В полиции установили, что подмешанный в «Мистер сидр» метиловый спирт был украден со склада Центра хозяйственного и сервисного обеспечения самарского управления МВД. По версии ведомства, полицейский Иван Гребенкин при помощи сообщников Алексея и Дмитрия Егоровых помог украсть оттуда 6 тонн конфискованного метилового спирта, который потом был перепродан. Всех их в феврале 2024 года приговорили к срокам до 3,5 лет колонии. Из-за кражи со склада глава МВД России Владимир Колокольцев отправил в отставку замначальника ГУ МВД по Самарской области Юрия Сафронова.

Помимо Гусейнова и Айрапетяна, по делу проходили еще семь фигурантов. Они получили сроки до десяти лет.