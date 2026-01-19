Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении шести граждан Украины, причастных к жестоким пыткам и убийству российских военнопленных в Малой Рогани и Харькове, которые они снимали на видео и выложили в сеть в марте 2022 года.

RTVI подробно разбирал события тех дней и видео с пытками и убийством российских военных и донецких мобилизованных. Речь идет о командирах спецподразделения «Кракен» Сергее Величко и Константине Немичеве, а также сотруднике СБУ Виталии Посохове, бойце «Кракена» Артеме Субочеве, а также командирах батальона «Слобожанщина» братьях Андрее и Сергее Янголенко.

Прокуратура вменяет им посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, жестокое обращение с военнопленными с применением запрещенных средств и методов ведения вооруженного конфликта. Всего в деле фигурирует четыре эпизода.

По данным следствия, 25—26 марта 2022 года на территории Малороганского молочного завода в селе Малая Рогань Харьковской области обвиняемые пытали и стреляли по ногам пленным российским военнослужащим. Семь пленных из восьми были убиты.

Также установлено, что в марте 2022 года обвиняемые доставили троих пленных российских военнослужащих в неустановленное место в Харькове, где причинили им колото-резаные ранения и расстреляли. Двое пленных скончались.

Следствие установило, что 28 марта все в той же Малой Рогани одному пленному военнослужащему нанесли множественные удары металлическим предметом, а еще троих расстреляли.

Кроме того, с марта по май 2022 года обвиняемые, как утверждается, подвергали пятерых пленных российских военнослужащих физическому насилию в неустановленном месте в Харькове. Один из пленных умер.

В отношении всех обвиняемых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, они объявлены в международный розыск. Уголовное дело направлено в Московский городской суд для заочного рассмотрения.

Где сейчас обвиняемые

Сергей Янголенко — майор полиции, командир батальона «Слобожанщина». Был убит в бою за Малую Рогань 25 марта 2022 года.

Андрей Янголенко — полковник полиции, командир батальона «Слобожанщина», находится под подпиской о невыезде в Харькове. На Украине его обвиняют в бандитизме и рэкете. Уже после событий в Малой Рогани бойцы «Слобожанщины» вывозили в лес украинских коммерсантов, пытали их, простреливали ноги, вымогая деньги.

Капитан ГУР МО Украины Сергей Величко и сержант Константин Немичев — командиры полка беспилотных систем «Кракен». После участия в боях за Часов Яр в 2023 году и за Пятихатки (Запорожская область) в 2024 году спецподразделение «Кракен» понесло серьезные потери и было преобразовано в полк беспилотных систем, который вошел в состав Третьего армейского корпуса.

Виталий Посохов — сотрудник СБУ. Больше про него ничего неизвестно. Следком РФ установил, что именно он проводил съемку пыток на видеокамеру.

Артем Субочев — ультрас из группировки «Лобаны», боец подразделения «Кракен». Находится на боевой службе.