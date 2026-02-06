Пункты выдачи внутренних российских паспортов, которые были развернуты в Абхазии в январе, приостановят свою работу. Об этом говорится в комментарии посольства России в республике.

По словам дипломатов, причиной для такого решения российской стороны стали заявления абхазских политических деятелей, включая депутатов Народного Собрания, в которых ставится под сомнение законность подобной деятельности.

Отмечается, что эти пункты, вместе с кабинетами оформления российских водительских удостоверений, которые были открыты в Абхазии в 2025 году, перенесут свою работу на территорию России.

В посольстве отметили, что выдача этих документов гражданам республики была организована с целью создания для них максимально комфортных условий в рамках межгосударственного Соглашения об урегулировании двойного гражданства.

Документ был подписан представителями двух стран и ратифицирован Народным Собранием в 2022 году и вступил в силу в 2025 году в соответствии с решением президента России и по согласованию с властями Абхазии.

Народное Собрание Абхазии сообщило 4 февраля о закрытом заседании комитета по обороне и национальной безопасности, в ходе которого обсуждались вопросы выдачи паспортов и водительских удостоверений России.

В парламенте республики отметили, что в ходе заседания не принималось каких-либо решений, а также уточнили, что распространяемая информация об обратном на «некоторых интернет-ресурсах» не соответствует действительности.

