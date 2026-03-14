Президент России Владимир Путин поздравил вдову первого президента страны Бориса Ельцина Наину с днем рождения. 14 марта ей исполнилось 94 года.

«Уважаемая Наина Иосифовна! Примите теплые поздравления с Днём рождения. Ваши замечательные человеческие качества — искренность, отзывчивость, неизменно внимательное, доброе отношение к людям — вызывают глубокое уважение. В этот праздничный для Вас день от души желаю крепкого здоровья и благополучия Вам, Вашим родным и близким», — следует из текста телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

1 февраля Путин позвонил вдове Ельцина по случаю 95-летия со дня рождения первого президента России. Глава государства также прислал цветы к могиле политика.

Наина Ельцина (в девичестве Гирина) родилась 14 марта 1932 года в деревне Титовка Оренбургской области в многодетной крестьянской семье старообрядцев. При рождении ей дали имя Анастасия, но с детства все звали ее Наей. В 25 лет она официально сменила имя на Наину.

В 1955 году окончила строительный факультет Уральского политехнического института в Свердловске (ныне Екатеринбург), получив специальность инженера-строителя. Затем устроилась в институт «Водоканалпроект», где проработала более 25 лет и познакомилась с Борисом Ельциным. Они поженились в 1956 году и прожили вместе более 50 лет, до момента смерти политика в 2007 году. У них две дочери — Елена и Татьяна.