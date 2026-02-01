Президент России Владимир Путин в день 95-летия со дня рождения первого президента страны Бориса Ельцина позвонил его вдове Наине Ельциной. Об этом сообщается на сайте Кремля в воскресенье, 1 февраля.

«По случаю годовщины со дня рождения Бориса Ельцина глава государства позвонил по телефону его вдове — Наине Ельциной. Первому президенту России сегодня исполнилось бы 95 лет», — говорится в сообщении.

Путин и зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прислали цветы к могиле Ельцина.

Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Свердловской области. Он занимал пост президента России с 1991-го по 1999 год. 31 декабря 1999 года Ельцин досрочно сложил с себя полномочия и назначил Путина исполняющим обязанности главы государства. Экс-президент умер 23 апреля 2007 года.

Путин в 2025 году рассказал, что перед уходом Ельцина с поста президента выразил ему сомнения, что справится с ролью главы государства.

«Не то чтобы не хотел. Для меня, во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, ну, пожалуй, да, не хотел, потому что считал, что не готов», — сказал российский лидер.