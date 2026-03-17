Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 женщин, заявил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Помните, обсуждался в декабре на встрече с президентом вопрос о возможной амнистии или помиловании? Президент подписал указ о помиловании 23 женщин», — сказал глава СПЧ, слова которого приводит РБК.

Фадеев уточнил, что среди помилованных президентом женщин — «те, у кого есть дети, родственники участников специальной операции и так далее», передает ТАСС.

Имена помилованных не раскрываются, поскольку речь идет о персональных данных, указал глава СПЧ.

«Хотелось бы больше, наверное, но тем не менее, это не мало, потому что помилования обычно проходит почти индивидуально», — добавил Фадеев.

В декабре 2025 года член СПЧ Ева Меркачева попросила Путина провести новогоднюю амнистию для инвалидов и женщин с детьми из числа тех, кто впервые осужден за нетяжкие и ненасильственные преступления. Президент пообещал, что рассмотрит такую возможность. Позже Меркачева передала главе государства список осужденных для помилования.

В декабре 2024 года Путин помиловал четырех женщин из Курской области, осужденных за нетяжкие преступления. У всех помилованных были несовершеннолетние дети, одна из женщин — инвалид I группы.

В марте 2024-го Путин помиловал 52 осужденных женщины. Среди них были беременные, женщины с несовершеннолетними детьми и осужденные, родственники которых участвуют в военной операции на Украине.