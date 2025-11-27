Россия готова предложить странам-участницам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) масштабную программу оснащения новейшими образцами российского вооружения и техники. Об этом рассказал Владимир Путин 27 ноября, открывая заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке.

Он напомнил, что с 1 января 2026 года председательство в организации переходит к России, которая будет осуществлять его под девизом «Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель ‒ общая ответственность». Президент РФ подчеркнул, что страны-участницы ОДКБ гарантируют безопасность и стабильность на континенте, защищают свой суверенитет и территориальную целостность.

Путин заверил, что Россия продолжит плотно взаимодействовать с союзниками по вопросам военного укрепления ОДКБ, а основные усилия направит на повышение боеспособности национальных контингентов и улучшение управления коллективными силами.

«Предлагаем запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современным современными образцами российских вооружений и техники, доказавшими свою эффективность в ходе реальных военных действий», — обратился к участникам саммита российский лидер.

По его словам, планируется организовать очередные этапы регулярных учений «Взаимодействие», «Эшелон» и «Поиск». Россия также продолжит помогать членам ОДКБ в сфере военной медицины и санитарно-эпидемиологического благополучия, заверил Путин.

Саммит ОДКБ стартовал 27 ноября в Бишкеке. Владимир Путин прибыл в столицу Кыргызстана с трехдневным визитом 25 ноября. Как рассказал RTVI политолог Аркадий Дубнов, этот визит в преддверии парламентских выборов имеет для страны «исключительно важное значение».

Накануне Министерство обороны Беларуси анонсировало военные учения ОДКБ «Нерушимое братство» и «Барьер», которые пройдут в октябре 2026 года. Согласно сообщению пресс-службы ведомства, в мероприятиях примут участия миротворческие силы ОДКБ, а также силы и средства радиохимической и биологической защиты.

В сентябре 2025 года глава Парламентской ассамблеи ОДКБ Анатолий Выборный рассказал, что организация собирается согласовать новые виды вооружения для противостояния военным угрозам. По данным «Известий», в документе «Модельное (типовое) соглашение о сотрудничестве членов ОДКБ при использовании новых видов оружия и технологий» среди прочего упоминаются инструменты «используемые в качестве средств ведения военных действий, включая нелетальное, психофизическое и иное воздействие на противника в целях принуждения его к миру».

В 2024 году Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. Согласно документу, агрессия в отношении России любой страны из военного блока будет рассматриваться как агрессия всего блока. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу уточнил, что «ядерный зонтик» России будет в первую очередь распространяться на страны ОДКБ.