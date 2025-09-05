Если военнослужащие стран НАТО будут размещены на украинской территории, они станут законными целями для российской армии, предупредил президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам российского лидера, «возможные воинские контингенты на Украине — это одна из первопричин втягивания» этой страны в Североатлантический альянс.

«Поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения», — пояснил Путин.

Он заявил, что после достижения долгосрочных мирных договоренностей между Москвой и Киевом необходимость в размещении военных из стран Запада на Украине отпадет сама собой. «Тогда я просто не вижу никакого смысла в их нахождении на территории Украины», — добавил глава государства.

Путин подчеркнул, что в ходе урегулирования должны быть выработаны гарантии безопасности для обеих сторон — и для Киева, и для Москвы. Российская сторона будет уважать эти гарантии, заверил президент.

«Если эти договоренности будут достигнуты, Россия — пусть никто не сомневается — их будет исполнять в полном объеме. Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины. И, повторяю еще раз, безусловно, Россия будет эти договоренности исполнять», — подтвердил Путин.

При этом он отметил, что с российской стороной этот вопрос «на серьезном уровне пока никто не обсуждал».

Накануне, 4 сентября, в Париже состоялась встреча так называемой «коалиции желающих» — 35 европейских лидеров, допускающих возможность отправки своих военных на Украину в качестве гарантии безопасности. По словам возглавляющего это объединение президента Франции Эмманюэля Макрона, свое участие подтвердили власти уже 26 стран.

При этом Макрон не стал ни перечислять эти страны, ни делиться данными о возможной общей численности предполагаемого воинского контингента для отправки на Украину — якобы чтобы «не раскрывать карты» перед Москвой. Французский лидер добавил, что несколько стран до сих пор «продолжают обдумывать свою позицию» по этому поводу.

Ранее предполагалось, что одним из таких европейских государств станет Германия, но несколько дней назад немецкая газета Bild сообщила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц передумал отправлять военных Бундесвера на Украину. При этом издание Welt со ссылкой на европейских дипломатов писало, что своих военнослужащих готов послать Китай — но в ЕС опасаются, что Пекин будет использовать их в качестве шпионов.

О своей готовности предоставить гарантии безопасности Украине также заявлял президент США Дональд Трамп. При этом он подчеркивал, что это должно осуществляться не в рамках НАТО. Он исключает вступление Украины в Североатлантический альянс, но при этом приветствует ее вхождение в состав Европейского союза.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью NBC News обвинял европейских лидеров в том, что они пытаются исказить итоги переговоров Путина с Трампом на Аляске, говоря о якобы согласовываемой отправке западных военных на Украину. По его словам, тем самым руководители стран ЕС тормозят процесс урегулирования конфликта.