В 2025 году президент России Владимир Путин не будет обращаться к Федеральному собранию с традиционным посланием, сообщают «Ведомости» со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Причину он назвать отказался, сославшись на то, что решение по этому поводу принимает сам глава государства.

«Нет, в этом календарном году не будет. Но оно состоится своевременно. После того как президент посчитает необходимым, оно состоится — и с точки зрения готовности содержания в первую очередь, и с точки зрения рабочего графика. Все состоится своевременно», — заявил представитель Кремля.

В Конституции РФ предусмотрено, что президент ежегодно обращается к парламенту с посланием, в котором рассказывает о ситуации в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. При этом сроки, когда должно состояться это событие, не прописаны.

До 2018 года глава государства выступал с таким посланием в ноябре или декабре, потом — в первой половине года. В 2017 году президентского обращения не было, оно состоялось только 1 марта 2018 года — за три недели до выборов. В тот раз Путин уделил особое внимание новым видам российских вооружений.

В 2022 году, когда началась российская специальная военная операция (СВО) на Украине, президент также не обращался к Федеральному собранию. Но 30 сентября он выступил перед парламентариями с речью, посвященной включению четырех новых регионов в состав Российской Федерации.

В начале 2025 года «Ведомости» со ссылкой на свои источники, близкие к Кремлю и правительству, сообщали, что подготовка послания велась в феврале, но затем была приостановлена. Федеральный чиновник заявил изданию, что дата обращения Путина к парламенту на 2026 год тоже не определена — и нет информации о том, чтобы к нему готовились.

Собеседник газеты в администрации президента не исключил, что этот вопрос могут поднять ближе к началу избирательной кампании перед выборами в Государственную думу. В 2021 году, когда выбирали предыдущий созыв депутатов нижней палаты парламента, Путин выступал с обращением к Федеральному собранию 21 апреля.

Последнее по времени обращение президента к парламенту состоялось 29 февраля 2024 года — за три недели до выборов главы государства, как и в 2018 году. Оно было посвящено запуску новых нацпроектов и, по мнению источников «Ведомостей», которые участвовали в его подготовке, представляло собой предвыборную программу Путина.

Собеседники издания, близкие к президентской администрации, предположили, что дата обращения главы государства к парламенту будет выбрана с учетом развития ситуации в зоне СВО и хода переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

В июне 2025 года лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президент должен выступить с обращением к Федеральному собранию по «вопросу формирования единой команды, которая способная победить нацистов и фашистов».