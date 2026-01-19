Суд Кузбасса признал Новокузнецкую городскую клиническую больницу № 1 виновной в нарушении санитарно- эпидемиологических норм. Деятельность акушерского стационара при больнице приостановлена на 90 суток, сообщает пресс-служба судов Кемеровской области

Представитель больницы признал вину юридического лица. По данным пресс-службы, нарушения заключаются «в необеспечении соблюдения санитарного законодательства и безопасности для здоровья человека».

Главный специалист — эксперт Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в Новокузнецке и Новокузнецком районе в суде подтвердила наличие нарушений, просила приостановить деятельность по приему новых пациентов.

Жалоба на постановление суда пока не поступала, уточнили в пресс-службе.

По данным следствия, с 4 по 12 января из-за ненадлежащего исполнения своих должностных и профессиональных обязанностей при организации и оказании медицинской помощи скончались девять новорожденных. В СК уточнили, что дети родились с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.

14 января были задержаны главный врач и исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии Новокузнецкой ГКБ. Их подозревают в халатности (ч. 3 ст. 293 УК) и причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК).

В Минздраве Кемеровской области сообщили, что все девять младенцев, умерших за новогодние каникулы, имели тяжелую внутриутробную инфекцию. Главврач больницы говорил, что в роддом поступали «самые тяжелые роженицы». Женщины, рожавшие там детей в прошлые годы, рассказывают о хамстве персонала, невнимании к пациенткам и новорожденным, а также о случаях причинения травм детям.