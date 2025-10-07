Солдат добровольческого Союза обороны Эстонии признан виновным в шпионаже на Москву и приговорен почти к пяти годам лишения свободы, пишет Bloomberg. Из материалов дела следует, что мужчину уличили в передаче информации о присутствии военных в городе неподалеку от российской границы.

Осужденный Иван Дмитриев является эстонским гражданином. В Союзе обороны республики он занимался управлением беспилотниками и принимал непосредственное участие в военных учениях, направленных на отработку действий ВС Эстонии в случае вооруженного конфликта с Россией.

Союз обороны Эстонии, он же «Кайтселийт» (Kaitseliit) — добровольческое военизированное формирование, которое наряду с Вооружёнными силами входит в состав Сил обороны Эстонии (СОЭ). Руководство Kaitseliit имеет воинские звания и права офицеров регулярной армии. Деятельность Союза финансируется из бюджетных средств, выделенных на оборонные расходы, а вооружение и снаряжение предоставляется главным штабом СОЭ.

Дмитриева задержали и арестовали в начале 2025 года. Следствие утверждает, что к тому моменту он на протяжении двух месяцев якобы сотрудничал с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России. В ходе расследования мужчина пошел на сделку с эстонскими властями.

«Деятельность Дмитриева могла в будущем нанести огромный ущерб безопасности Эстонии», — говорится в обвинительном заключении прокуратуры.

Из материалов дела следует, что эстонец передавал ФСБ информацию о своих сослуживцах и военнослужащих регулярной армии, а также сведения о жизни в Нарве — приграничном городе с преимущественно русскоязычным населением. В Нарве есть КПП, по российскую сторону от которого находится Ивангород (Ленобласть).

Bloomberg отмечает, что Эстония имеет «богатый опыт» вынесения приговоров обвиняемым в сотрудничестве с Россией из числа местных жителей. В минувшем июне эстонский суд приговорил к шести годам колонии журналистку Светлану Бурцеву, получившую гражданство республики в 1994 году. Ее признали виновной в госизмене и нарушении международных санкций. Основанием для обвинения стали публикации Бурцевой в российских СМИ и написанные ею книги о гибридных войнах.