Имя Радведа, которое взяла советник генпрокурора России Наталья Поклонская, обладает символическим и ассоциативным значением, рассказала лингвист и филолог Ирина Захарова. В разговоре с Инфо24 она уточнила, что это имя не принадлежит к традиционной славянской группе.

По ее словам, имя Радведа образовано из элементов, которые можно интерпретировать как позитивные. Первая часть имени «Рад-» имеет связь с счастьем, радостью и другими схожими эмоциями. Сам же корень восходит к праславянскому слову со значением «благородный». Вторая часть «-вед» ассоциируется с мудростью и знанием. В совокупности же имя наделено смыслом «радость знаний» или «ведать с радостью».

Захарова отметила, что по большей части смысл имени определяется личными мотивами Поклонской. Причина, по ее словам, заключается в том, что Радведа — это искусственное новообразование.

О том, что Поклонская сменила имя на Радведа, впервые рассказал в эфире телеканала «Соловьев Live» блогер Сергей Мардан утром 29 октября. В рамках своей программы он показал фрагмент иска о защите чести и достоинства, который Поклонская подала против него в Гагаринский суд Москвы. Позже скриншот документа он опубликовал и в своем телеграм-канале.

Истцом в документе была указана «Поклонская Радведа Владимировна». Суть претензий Мардан не раскрыл, однако уточнил, что они связаны с публикацией «якобы недостоверных» данных о Поклонской.

На обсуждение советника генпрокурора Мардан отвел почти 20 минут эфира, назвав ее «популяризатором самого лютого неоязычества». Ведущий вспомнил, что будучи депутатом Госдумы Поклонская направила экс-генпрокурору России Игорю Чайке «43 обращения по поводу оскорбления своего чувства верующей» и усомнился, что такое мог сделать «нормальный человек».

Комментируя высказывания Мардана, советник генпрокурора отметила, что «принимает специальные меры» в связи с серией покушений, которые совершали в ее отношении с 2014 года. Кроме того, она утверждает, что находится под государственной защитой.

Поклонская добавила, что распространение персональных данных несет «не просто теоретическую, а вполне реальную угрозу» ей и ее семье.

«И это не паранойя, а осознание того, что враг не дремлет и использует любую информацию против», — заключила она.

Последующие высказывания Мардана о том, что ей стоит изложить свою позицию относительно событий в Буче и военной операции, советник генпрокурора назвала «цирком абсурда».

Утверждения Поклонской о том, что публикация информации о смене имени приравнивается к раскрытию личной информации Мардан отверг. По его словам, данные о смене имени есть в открытом доступе в соответствии с Законом об обеспечении доступа к информации о деятельности судов.

«Огорчу, наверное, Радведу Владимировну, но ряд телеграм-каналов уже опубликовали ее данные из реестра Федеральной Налоговой Службы, где она тоже значится как Радведа», — написал в своем канале Мардан.

В разговоре с RTVI советник генпрокурора рассказала, что пока не планирует подавать новые иски в отношении Мардана. Однако она подчеркнула, что расценивает его действия как «способствование радикальным украинским террористическим организациям, которые вынесли в отношении меня смертный приговор».

Поклонская добавила, что в случае «совершения негативных действий» в ее отношении, причастным она будет считать Мардана. Она обвинила блогера в разжигании ненависти на религиозной и национальной почве.

Поклонская также дала комментарий NEWS.ru, в котором ни подтвердила слухи о смене имени, ни опровергла. Она повторно проакцентировала внимание на том, что «персональные данные — это личная информация».

На смену имени Поклонской отреагировали и в РПЦ — настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко назвал это «непростительным грехом».

«Возврат некоторых к язычеству — страшное явление нашего времени. Многие люди дезориентированы и ничего не могут противопоставить этому натиску. С этой страшной бедой нужно бороться на всех уровнях», — сказал Ильяшенко в беседе с «Абзацем».

Ранее Поклонскую уже критиковали за «пропаганду язычества». В сентябре она провела урок «Разговоры о важном» в одной из херсонских школ, во время которого рассказала о событиях 2014 года, а также нарисовала рунические символы на доске и пятиконечную звезду с обозначениями стихий.

Тогда же замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что «пропаганда язычества» в школах не имеет законных оснований. Директор школы, в которой Поклонская проводила урок, при этом отметила, что дети на выступление отреагировали позитивно.