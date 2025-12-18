Администрация Трампа может развернуть военную операцию в Венесуэле в самое ближайшее время, считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий. В разговоре c Life.ru он предположил, что США ударят по стране уже во время рождественских каникул Конгресса.

Эксперт также допускает, что операция Вашингтона будет проведена по аналогии с «высокоточными ударами по Ирану». Дробницкий обратил внимание, что у берегов Венесуэлы уже присутствует авианосная группировка армии США. Он напомнил и о недавних словах Трампа, который заявил о стремлении вернуть право на венесуэльскую нефть.

«Она [операция] будет ограниченная по действию, высокотехнологичная, которая в медийной подсветке будет выглядеть красиво. Чтобы потом можно было заявить о какой-нибудь победе над режимом Мадуро», — отметил собеседник Life.ru.

Скорее всего США будут наносить удары по военным и экономическим объектам, либо по инфраструктуре наркокартелей, добавил Дробницкий. По его словам, вероятность атаки со временем лишь увеличивается.

Эксперт предположил, что операцию могут развернуть уже в период рождественских каникул Конгресса, поскольку в это время у Трампа «в большей степени развязаны руки». Вероятность же полномасштабного наземного вторжения он оценил как небольшую.

«Это естественный был бы ход от Трампа. С одной стороны, это раскрученное действие. Это попытка сместить фокус с Европы на дела западного полушария», — заключил Дробницкий.

Накануне американский журналист Такер Карлсон заявил, что Трамп может объявить войну Каракасу во время своего обращения к нации в 05:00 18 декабря. Выступление Трампа однако было посвящено критике администрации экс-президента США Джо Байдена и заслугам текущего правительства. О начале боевых действий в Венесуэле президент США не объявил.

17 декабря Трамп объявил правительство Венесуэлы «иностранной террористической организацией» и отдал приказ ввести полную блокаду входящих в страну и выходящих из нее нефтяных танкеров. Американский лидер отметил, что США продолжат сосредотачивать военные силы у берегов Венесуэлы до момента, пока власти страны не вернут «всю нефть и другие активы, которые они ранее украли» у Вашингтона.

В течение последних нескольких месяцев армия США стягивала военные корабли в Карибское море и неоднократно наносила удары по судам, предположительно занимавшихся контрабандой наркотиков.