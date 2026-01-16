Экс-командующий войсками Ленинградского военного округа генерал-полковник Александр Лапин может войти в списки «Единой России» на выборах в Госдуму в сентябре этого года. Эту инициативу продвигает руководство Татарстана, утверждают источники РБК.

По их словам, кандидатуру Александра Лапина поддерживает глава республики Рустам Минниханов, которого с генералом связывают давние хорошие отношения. Вместе с тем руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова заявила РБК, что такой вопрос «не обсуждался».

В сентябре СМИ писали о том, что после увольнения из армии Лапин может занять должность помощника Минниханова. Источник «Татар-информ» предполагал, что генерал будет курировать направления, связанные с набором на контрактную службу, сопровождением участников СВО и их семей, социальной и медицинской реабилитацией ветеранов, интеграцией вернувшихся бойцов в мирную жизнь.

По версии собеседника «Ведомостей», Лапин будет ответственен за набор контрактников в Татарстане и вопросы безопасности пространства республики от атак БПЛА.

Александр Лапин родился в Казани 1 января 1964 года. С 1982 по 1984 год он проходил срочную службу в войсках противовоздушной обороны Среднеазиатского военного округа. После этого учился в Казанском высшем танковом командном училище (окончил в 1998-м), служил в частях 26-го армейского корпуса, командовал танковым взводом, ротой и батальоном.

В 1997-м выпустился из Военной академии бронетанковых войск им. маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского в Москве, после чего служил командиром отдельного танкового батальона в 58-й общевойсковой армии.

В 1999 году занял должность начальника штаба, а затем командира отдельного 429-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии. С 2000 по 2007 командовал несколькими мотострелковыми дивизиями и бригадами, но вновь прервался на обучение.

В 2009-м окончил Академию Генштаба ВС РФ, после служил на различных командных должностях в танковых и мотострелковых частях. В период с 2017 по 2022 год участвовал в военной операции в Сирии и командовал войсками Центрального военного округа.

В ходе боевых действий на Украине командовал группировками «Центр» (2022 год) и «Север» (2024-2025 годы). В январе Лапин был назначен начальником Главного штаба — первым заместителем главнокомандующего сухопутными войсками РФ. В мае 2024 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным его представили как командующего Ленинградского военного округа.

В сентябре 2025 года Лапина уволили с военной службы, на его место назначили экс-командующего Западным военным округом генерала-полковника Евгения Никифорова.