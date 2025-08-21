Генерал-полковник Евгений Никифоров назначен новым командующим группировкой российских войск «Север». Это следует из сообщения Минобороны, посвященного визиту главы ведомства Андрея Белоусова в пункт управления группировкой.

Никифоров сменил на этом посту генерал-полковника Александра Лапина. Ранее Никифоров руководил группировкой войск «Запад».

Российские военные блогеры в начале августа писали о кадровых перестановках в группировке «Север», но официального подтверждения этой информации до сих пор не было.

Телеграм-канал «Северный ветер», авторы которого связывают себя с группировкой войск «Север», утверждал, что Никифоров сменил Лапина 9 августа. Как пишет «Коммерсант», в тот же день он стал командующим Ленинградским военным округом вместо Лапина.

Группировка войск «Север» начала фигурировать в сводках Минобороны с апреля 2024 года. В зону ее ответственности входит приграничье — Белгородская, Курская и Брянская области. Ранее войска, которые вели там бои, значились в официальных сообщениях как «группировка войск прикрытия границы».

Генералу Никифорову 55 лет, он уроженец Читинской области, выпускник Уссурийского суворовского военного училища, Коломенского высшего артиллерийского командного училища, Общевойсковой академии ВС России и Военной академии Генштаба.

В разные годы Никифоров был заместителем командующего 58-й армией Южного военного округа, начальником штаба и замкомандующего 20-й общевойсковой армией Западного военного округа (ЗВО), командующим 58-й общевойсковой армией Южного военного округа, замкомандующего войсками Западного военного округа, первым замкомандующего войсками Восточного военного округа.

С июня по октябрь 2021 года генерал возглавлял группировку российских войск в Сирии. В декабре 2022 года был назначен командующим войсками Западного военного округа. В феврале 2024 года президент России Владимир Путин своим указом преобразовал ЗВО в Московский и Ленинградский военные округа.

Никифоров ― опытный генерал, который «прекрасно знает “хозяйство” группировки “Север”», а также «прекрасно осведомлен» о происходящем в приграничных областях, сообщил Daily Storm военкор Александр Коц.

«В данной ситуации наиболее важно, что Никифоров знает досконально театр боевых действий и угрозы, которые могут поступать на разных направлениях, в том числе диверсионные», — отметил Коц.

Почему сменили Лапина

Причина отставки Александра Лапина с поста командующего группировкой «Север» «чисто человеческая — здоровье», писал телеграм-канал «МИГ России». О том, что генерал подал рапорт по собственному желанию «на фоне ухудшения состояния здоровья», также заявлял канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Паблик Alex Parker Returns утверждает, что Лапин якобы уволен из рядов Вооруженных сил России. Подтверждения этой информации не было.

Журналистка Анастасия Кашеварова отметила, что генерал Никифоров был направлен в Курскую область в начале августа 2024 года «для наведения порядка» после вторжения ВСУ. С тех пор на курском направлении фактически сохранялось «двоевластие», писала она.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) утверждала со ссылкой на источник, что Лапин якобы за несколько месяцев до вторжения ВСУ распустил межведомственный совет, курировавший вопросы безопасности Курской области. В орган входили военнослужащие и представители региональных силовых структур.

Военный блогер Юрий Подоляка назвал отставку Лапина «хорошей новостью», добавив, что «не может ничего хорошего о Лапине вспомнить (одни провалы)».

Военный блогер Роман Алехин, комментируя замену Лапина Никифоровым, заявил, что первого, «как и многих других, есть за что критиковать». Однако, по его словам, в момент вторжения ВСУ курским направлением командовал якобы не Лапин, а его заместитель генерал Эседулла Абачев.

«Что касается мнения о том, что именно под командованием и благодаря командованию Никифорова освободили Курскую область, то скорее всего, это слишком большое преувеличение», — добавил Алехин.

18 августа глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что Герой России Эседулла Абачев получил серьезное ранение в одном из приграничных районов и находится в тяжелом состоянии. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявило, что Абачев получил ранение якобы в результате удара по автоколонне на трассе Рыльск ― Хомутовка в Курской области, в результате чего лишился руки и ноги.

За что Лапина критиковал Кадыров

После начала военной операции на Украине Александр Лапин возглавил группировку российских войск «Центр». В марте 2022 года телеканал «Звезда» опубликовал сюжет о награждении Лапиным военнослужащих, «проявивших мужество и героизм при освобождении населенных пунктов в Черниговской области».

«Русская служба Би-би-си» утверждала, что в числе награжденных был сын генерала Денис Лапин. При этом Минобороны России в тот же день объявило о решении «кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях».

В июле 2022 года, после того, как группировка войск «Центр» при поддержке других подразделений взяла под контроль город Лисичанск в ЛНР, президент России Владимир Путин удостоил Александра Лапина звания Героя России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров осенью того же года обвинил Лапина в сдаче села Красный Лиман на севере ДНР, назвав генерала «бездарем». Позже он снова раскритиковал Лапина из-за прорыва украинскими войсками линий обороны населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка.

В октябре 2022 года СМИ сообщили, что Лапина отстранили от командования группировкой «Центр». В начале 2023 стало известно о его назначении начальником Главного штаба Сухопутных войск. В апреле 2024 года Лапин стал командующим воссозданным Ленинградским военным округом.