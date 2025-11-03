Те, кто оплачивает услуги сервисов по «пробиву» персональных данных, могут оказаться в поле зрения правоохранительных органов, заявил RTVI адвокат Сергей Жорин. Он считает, что вряд ли это будут массовые случаи, но «точечные» — вполне, особенно если купленные сведения защищены законом и касаются журналистов, чиновников, бизнесменов, силовиков или бывших партнеров.

Ранее стало известно о задержании предполагаемого создателя сервиса Userbox, который платно предоставлял услуги по поиску персональных данных (адресов, данных о работе, доходах, банковских счетах, автотранспорте) по базе объемом более 40 терабайт. По данным полиции, ежемесячный доход от него составлял 13—16 млн рублей. Владельца аналогичного сервиса «Глаз Бога» ранее тоже задерживали.

Жорин уточнил, что следует разделять OSINT-боты и сервисы для «пробива». В первом случае речь идет о поиске по открытым источникам (то есть соцсетям, СМИ, госреестрам с публичным доступом, картам, утечкам, которые «свободно гуляют» в интернете), сказал он.

«Формально это не запрещено, если человек использует открытые данные, не получая доступ “через знакомого силовика” и не обходя ограничений», — пояснил адвокат.

Что касается «пробива», то в этом случае речь идет уже о доступе к охраняемой законом тайне, пояснил Жорин. Например, это детализация звонков, адрес регистрации, данные из ГИБДД, операторов связи, банков, ФНС и так далее. В данном случае речь может идти о статье 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и статье 272—274 УК («Неправомерный доступ к компьютерной информации»).

Жорин отметил, что создатели ботов для «пробива» обычно приобретают данные у сотрудников госорганов, то есть можно говорить как о коррупции, и о преступлениях в компьютерной сфере. Кроме того, когда владельцев таких сервисов задерживают, то силовики, как правило, получают доступ к логам клиентских запросов и оплат, пояснил адвокат.

«Пользователей могут идентифицировать, но массово их не трогают, потому что ресурсов не хватит. Однако точечные проверки бывают, особенно если запрос касается журналистов, чиновников, сотрудников силовых структур, бизнесменов, бывших супругов (когда потом возникает заявление о преследовании)», — рассказал он.

Кроме того, уточнил Жорин, сам факт запроса чужих персональных данных может быть квалифицирован как участие в нарушении ст. 137 УК РФ, если будет доказано, что человек осознавал незаконность получения данных.

«А почти всегда очевидно, что в Telegram-боте за 500 рублей доступ к “базе МВД” не может быть легальным. Итог: пользователям может грозить ответственность, но точечная, не массовая. Риск есть», — добавил Жорин.

Что касается сценариев, когда пользователь сервисов для «пробива» может попасть в поле зрения правоохранителей, то их минимум три, отметил адвокат.

1) Использование для бытового любопытства, то есть «нашел номер соседа, и на этом все».

«На практике почти никогда не преследуется, если никто не пожаловался и следы никуда не пошли», — уточнил Жорин.

2) Использование в конфликте, например, если речь идет о преследовании бывшего партнера/супруга, намерении вернуть долг, давлении на конкурента, передаче третьим лицам.

«Вот здесь риск высок. Если пострадавший пишет заявление, то проверят источник данных. Выяснится, [какой был] бот, потом [найдут] платеж по вашей карте — возникнут вопросы», — пояснил Жорин.

3) Использование против госслужащего, силовика или журналиста

«Тут могут возбудить дело даже без заявления. И тут уже реально привлекают пользователя как соучастника (статья 33 УК РФ)», — добавил Жорин.

На вопрос, является ли нарушением закона факт оплаты и заказа «пробива» личных данных, адвокат ответил утвердительно. Он пояснил, что если человек получает заведомо незаконно добытые персональные данные, то следствие может счесть его либо соучастником, либо пособником преступления.

В данном случае речь идет о статьях 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), иногда ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации») или 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»), если «был доказан доступ к защищенным базам», добавил эксперт.