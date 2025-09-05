Россия не осуществляла поставки куриных яиц в США — вопреки информации, распространенной 5 сентября российскими СМИ с подачи РИА Новости, которое ссылалось на проанализированные им данные американской статистической службы. С опровержением выступила пресс-служба Россельхознадзора, отвечая на просьбу «Интерфакса» о комментарии.

В ведомстве заверили, что «никакие поставки яиц из России в США не осуществлялись». Дело в том, что в нашей стране даже нет предприятий, которые были бы аттестованы для отпуска такой продукции в Соединенные Штаты, уточнила пресс-служба Россельхознадзора.

Напомним, ранее РИА Новости сообщило, что в июле 2025 года Россия впервые как минимум с 1992 года поставила в США партию куриных яиц на общую сумму $455 тысяч. В агентстве пояснили, что эта поставка была обусловлена стремлением американских властей диверсифицировать источники импорта на фоне дефицита яиц и их подорожания в розничной продаже из-за птичьего гриппа.

В материале говорилось, что в июле 2025 года США потратили на импорт куриных яиц $16,5 млн, из которых $8,8 млн пришлись на поставки из Бразилии, $3,9 млн — из Мексики и $933 тысячи — из Индии. Кроме того, страна в том месяце впервые закупила яйца из Саудовской Аравии, объем закупок составил $518 тысяч.

По данным Минсельхоза США, за январь-февраль 2025 года из-за вспышек птичьего гриппа на коммерческих фермах погибло более 35 млн птиц. Несмотря на попытки властей урегулировать ситуацию за счет импорта, в июле куриные яйца все еще стоили на 16,4% дороже прошлогоднего летнего уровня.

В России же при этом после резкого увеличения производства яиц, достигнутого в 2024 году, их стоимость упала и в июле 2025 года составляла в среднем 83,2 рубля за десяток. Это минимальный показатель с лета 2023 года. В Минсельхозе РФ ранее поясняли, что на фоне избыточного предложения производителям куриных яиц приходится продавать их дешевле себестоимости.