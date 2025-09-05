В июле 2025 года Россия впервые поставила Соединенным Штатам яйца домашних кур, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы. По оценке агентства, необходимость в таких закупках возникла у США на фоне дефицита собственной продукции и роста цен из-за эпидемии птичьего гриппа.

В сообщении подчеркивается, что это первая такая поставка в современной истории — по меньшей мере с 1992 года. Из данных американской статслужбы, на которые ссылается агентство, за июль 2025 года США ввезли российские куриные яйца на общую сумму $455 тысяч.

Кроме того, в июле 2025 года США запустили импорт куриных яиц из Саудовской Аравии, ввезя их на $518 тысяч за месяц. В целом по июлю закупки этого продукта за рубежом обошлись стране в $16,5 млн. Крупнейшим поставщиком яйца домашних кур на американский рынок является Бразилия ($8,8 млн), второе место занимает Мексика ($3,9 млн), третье — Индия ($933 тысячи).

По данным Министерства сельского хозяйства США, за первые два месяца 2025 года в результате вспышек птичьего гриппа в коммерческих стаях погибло более 35 миллионов птиц. Вашингтон также запрашивал яйца у Дании, Швеции и Нидерландов. Финляндия заявляла, что получила запрос, но не может ничем помочь из-за ограниченного объема собственного производства.

РИА Новости отмечает, что, несмотря на решение американских властей диверсифицировать импорт куриных яиц с точки зрения источников поставок для сокращения дефицита и снижения цен, этот товар в США в июле по-прежнему стоил на 16,4% дороже прошлогоднего летнего уровня.

В России же при этом после резкого увеличения производства яиц, достигнутого в 2024 году, их стоимость упала и в июле 2025 года составляла в среднем 83,2 рубля за десяток. Это минимальный показатель с лета 2023 года, подчеркивает агентство. В Министерстве сельского хозяйства РФ ранее подчеркивали, что на фоне избыточного предложения производителям куриных яиц приходится поставлять их ниже себестоимости.

В России куриные яйца существенно дорожали на фоне дефицита в 2023 году. Ситуация оказалась настолько серьезной, что ее даже комментировал президент РФ Владимир Путин, объяснив проблемы «сбоями в работе правительства». Глава Центробанка Эльвира Набиуллина со своей стороны утверждала, что дефицит возник из-за резкого превалирования спроса над предложением. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбуждала дела в отношении производителей, а правительство обнуляло ввозные пошлины для резкого наращивания импорта.

В самом конце 2023 года занимавшая тогда пост вице-премьера Виктория Абрамченко заявила, что дефицит куриных яиц в России ликвидирован, и пообещала снижение цен на них после спада «предновогоднего ажиотажа». В начале 2024 года ФАС продолжила проверки крупных торговых сетей и призывала их сдерживать цены на яйца. В результате к лету 2025 года этот продукт в России стал стоить рекордно дешево.