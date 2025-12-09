Российские бизнесмены, подвергшиеся санкциям, подали иски к Евросоюзу на сумму не менее €53 млрд. По данным газеты Le Soir, в настоящее время в европейских суда рассматривается 28 дел по этому вопросу.

Издание отмечает, что чаще всего российские предприниматели используют систему Investor-State Dispute Settlement (ISDS; Урегулирование споров между инвесторами и государством). Этот механизм позволяет международным инвесторам подать иск против правительств, если они считают, что законодательные или политические изменения нанесли им ущерб.

Le Soir напоминает, что изначально ISDS создали для защиты иностранных компаний от неправомерной экспроприации. Система позволяет проводить разбирательства за пределами национальных и европейских правовых систем.

Газета называет механизм «непрозрачным», а эксперты убеждены, что он «угрожает суверенитету европейских государств».

«В связи с российской военной операцией на Украине были приняты контрмеры [антироссийские санкции]. <…> Если они считаются абсолютно законными в международном публичном праве, в глазах частного права, следовательно, на основании инвестиционного контракта или договора, арбитры могут прийти к выводу, что последний не был соблюден», — объяснил собеседник Le Soir.

По информации издания, 24 из 28 дел, которые инициировали российские бизнесмены, используют систему ISDS. При этом отчете Европейской коалиции за торговое правосудие (ETJC) указано, что из-за непрозрачности этих дел «реальная [сумма исков], скорее всего, намного выше, поскольку более чем в половине случаев информация о заявленных суммах недоступна».

Как пишет Le Soir, механизм ISDS включен в несколько инвестиционных договоров между странами, в том числе между Россией и Бельгией. Премьер второй — Барт Де Вевер — упоминал об этом, аргументируя свое нежелание использовать активы российского ЦБ.

«[Подобные случаи] подчеркивают опасность системы ISDS, которая угрожает суверенитету государственной политики, в том числе в области национальной безопасности», — считают в ETJC.

В октябре суд Евросоюза удовлетворил иск российского бизнесмена Михаила Гуцериева и отменил действие санкционных ограничений, введенных против него в 2024 году.

В марте венгерские власти требовали вывести из-под санкций ЕС основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. Однако послы стран Евросоюза ограничения с миллиардера снять отказались.

Le Soir напоминает, что Фридман требует от Люксембурга почти $16 млрд за замороженные в стране активы. Государство будет вынуждено выплатить сумму, эквивалентную половине своего федерального бюджета, если ему не удастся убедить арбитров, указывает издание.