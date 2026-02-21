Российские и белорусские фигуристы не смогут участвовать в чемпионате мира 2026 года в Праге. Об этом «Матч ТВ» заявили в Международном союзе конькобежцев (ISU).

«Для квалификационных соревнований к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортине было сделано исключение», — пояснили в пресс-службе.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала представителей ISU «подлецами». По ее словам, руководство российской Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) находится на Олимпийских играх для того, чтобы «нашу команду допустили [к международным турнирам]».

«И [глава ФФККР Антон] Сихарулидзе, и [генсек ФФККР Александр] Коган находятся там. Жаль, если им не удается ни с кем договориться», — сказала Тарасова «Матч ТВ».

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина отметила, что недопуск россиян к чемпионату мира не стал для нее сюрпризом.

«Вы все время ждете какого-то чуда или подвоха. Надо хотя бы немножечко поинтересоваться правилами. <…> Нас в этом сезоне допустили только до Олимпийских игр, и только в одиночном катании», — сказала Роднина «Чемпионату».

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Чехии с 23 по 29 марта. Россияне пропустят его в пятый раз подряд.

В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под своей эгидой. В декабре 2024-го стало известно, что ISU допустил спортсменов, представляющих эти страны, к отбору на Олимпиаду-2026. В результате к Играм в Милане допустили только одиночников — фигуристов Петра Гуменника и Аделию Петросян.

Гуменник по итогам короткой и произвольной программ набрал 271,21 балла и оказался на шестом месте. Победителем в мужском турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2026 стал Михаил Шайдоров из Казахстана (291,58 балла), на втором месте расположился японец Юма Кагияма (280,06 балла), на третьем — еще один спортсмен из Японии Сун Сато (274.90 балла).

В интервью Okko Гуменник рассказал, что за неделю после проката успел подумать о многом: и радовался, и думал, что успех был «очень рядом». Спортсмен добавил, что во время выступления на Олимпиаде зрители «очень громко» его поддерживали, что придавало «много сил». «Мне кажется, программа даже из-за этого чуть лучше у меня получилась», — поделился фигурист.

Аделия Петросян также заняла шестое место на Олимпийских играх-2026, получив в сумме 214,53 балла. Золотую медаль получила спортсменка из США Алиса Лью (226,79 балла), на втором месте — японка Каори Сакамото (224,90 балла), на третьем — ее соотечественница Ами Накаи (219,16 балла).

После произвольной программы, во время которой Петросян упала, фигуристка призналась, что ей «немного стыдно» за свой прокат «перед собой, перед федерацией, перед тренерами и зрителями».

«Я понимаю, что сама в этом виновата. Самое сложно будет это», — сказала она.

Фигуристка добавила, что «упустила свой шанс на более высокое место».

Петросян еще выйдет на лед на Олимпийских играх-2026. 21 февраля она примет участие в показательных выступлениях под 13‑м номером. Гуменника на мероприятие не пригласили.