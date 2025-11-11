Военный конфликт с Украиной мог бы «закончиться уже завтра», если бы Евросоюз и НАТО вели диалог с Москвой. Об этом заявил посол России в Индии Денис Алипов на презентации книги «Тысячелетняя война: Россия и Запад» Ачалы Мулик, передает Press Trust of India.

По словам дипломата, главным препятствием для достижения мира на Украине является «антироссийский крестовый поход» Европы.

До этого Алипов говорил о планах нарастить торговое сотрудничество с Индией, чтобы увеличить товарооборот с $70 млрд до $100 млрд к 2030 году. По словам посла, для достижения нового, более амбициозного уровня в сохранения конкурентоспособности следует думать шире и смотреть за горизонт.

Алипов призвал повышать эффективность независимых платежных решений, механизмов страхования, формировать альтернативные логистические коридоры, возможности для взаимных инвестиций, развить доступ к рынкам двух стран через зоны свободной торговли в рамках ЕАЭС и Индии, стимулировать трудовую миграцию.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о возможном достижении мира в ближайшем будущем, заявил, что Россия хотела бы, чтобы конфликт на Украине закончился как можно быстрее, но ситуация с урегулированием «зависла» не по вине Москвы.

За последние несколько дней президент США несколько раз говорил, что конфликт на Украине может скоро разрешиться. 7 ноября Трамп заявил об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и на встрече с лидерами стран Центральной Азии в Вашингтоне.

3 ноября возглавляющий военный комитет НАТО бывший летчик ВМС Италии — адмирал Джузеппе Каво Драгоне сказал в интервью BBC, что конфликт на Украине зашел в тупик, поэтому его стороны должны начать переговоры во избежание дальнейших потерь.