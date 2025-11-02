Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил прекратить действие статей 3 и 4 соглашения между СССР и Финляндией об энергетическом использовании отрезка реки Вуокса. Соответствующее распоряжение главы правительства от 1 ноября размещено на портале официального опубликования правовых актов.

В документе говорится, что прекратить действие двух статей межправительственного энергетического соглашения, подписанного в Хельсинки 12 июля 1972 года, предложили МИД и Минэнерго России. Решение принято в соответствии со ст. 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации».

Мишустин также поручил Министерству иностранных дел уведомить финскую сторону о том, что Москва снимает с себя обязательства по поставке компенсационной энергии в рамках договора в связи с односторонним отказом Хельсинки покупать российскую электроэнергию. Срок действия этого предписания исчисляется с момента «фактического прекращения» ее отбора, то есть с 4 апреля 2022 года, уточняется в распоряжении.

В аннулированных статьях соглашения указывается, что перекрытие бьефа Светогорской ГЭС приводит к потере мощности энергии в размере 19,9 тыс. МВт·ч в год на ГЭС Иматра.

«Советская сторона компенсирует финской стороне данный ущерб, начиная с 1 июля 1972 постоянно <…>. Потеря энергии гидроэлектростанции Иматра в размере 19,9 тыс. МВт·ч компенсируется ежегодно задним числом поставкой электроэнергии», — говорится в документе.

Вуокса имеет протоки на территории Финляндии и России. На реке расположен каскад Вуоксинских ГЭС: две в Ленинградской области (Светогорская и Лесогорская) и еще две — на территории Финляндии (Тайнионкоски и Иматра). При строительстве ГЭС Иматра в середине 1960-х финская госкомпания Imatran Voima искусственно создала в Мурманской области Верхнетулоомское водохранилище, которое ограничивает этот участок Вуоксы.

В сентябре зампред Совбеза России Дмитрий Медведев допустил, что Москва может потребовать от Хельсинки репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По его словам, после вступления в НАТО Финляндия начала нарушать ранее достигнутые договоренности, включая оборонные статьи Парижского мирного договора 1947 года и Договор об основах отношений с Россией 1992 года. Последний предусматривает отказ финской стороны от использования оружия за пределами страны.

В апреле Россия расторгла соглашения с Норвегией, Финляндией и Швецией, касающиеся Баренцева региона и совместного реагирования на чрезвычайные ситуации.