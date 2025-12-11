В результате ударов современным оружием, которое есть у ВСУ, 41 региону России был нанесен «серьезный ущерб» на сумму около 600 млрд рублей. Об этом сообщил РИА Новости председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.

Он уточнил, что речь идет не только о новых территориях — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

«Наносится ущерб и нашим территориям вглубь России, кроме новых территорий, где идет специальная военная операция», — сказал Бастрыкин на полях проходящей в Минске Международной научно-практической конференции, приуроченной к 77-летию со дня принятия Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него.

СК будет добиваться возмещения ущерба украинскими властями, добавил глава ведомства.

Накануне посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник написал в своем телеграм-канале, что за ноябрь «по российским гражданским объектам было выпущено не менее 14 497 боеприпасов, что составляет более 480 прилетов в сутки».

По его словам, попытки атак предпринимались в ноябре против объектов в 33 регионах страны.

«По сравнению с началом 2025 года интенсивность ударов ВФУ [вооруженных формирований Украины] по гражданским объектам на российской территории практически удвоилась», — сообщил Мирошник.

Ранее Бастрыкин озвучил предварительную оценку ущерба от вторжения украинских подразделений в Курскую область. По данным главы СК, речь идет о сумме более 3 млрд рублей. По итогам расследования действий ВСУ в Курской области Следственный комитет возбудил более 600 уголовных дел о теракте, убийстве, умышленном уничтожении имущества и другим статьям.

В октябре секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что российские силы ПВО сбивают более 99% украинских беспилотников, которые пытаются атаковать российские энергетические объекты. «Если говорить в процентном отношении, то меньше 1% беспилотников долетает, но меньше 1% — это тоже достижение [целей]», — сказал он.