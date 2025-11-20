Российская сторона передала Украине тысячу тыс. тел, военнослужащих ВСУ, сообщает украинский координационный штаб. Эти данные подтвердил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Военкор Александр Коц сообщает в телеграм-канале, что украинская сторона передала 30 тел погибших российских бойцов. Позже эту информацию подтвердил источник ТАСС. По его словам, передача тел происходила в рамках стамбульских договоренностей.

Всего Россия передала Украине уже больше 10 тысяч тел солдат.

2 октября Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате «185 на 185». 18 сентября депутат Госдумы Шамсаил Саралиев также сообщил об обмене телами. По его словам, украинская сторона получила останки 1000 человек, а российская — 24.

В августе при посредничестве ОАЭ российская и украинская стороны обменялись военнопленными по формуле «146 на 146». Кроме того, Москва смогла вернуть восьмерых жителей Курской области, которых удерживали в Сумской области с февраля.