Польские власти могут отказать гражданам России во въезде в страну даже при наличии у них действующей шенгенской визы. Об этом в интервью ТАСС заявил временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш.

Дипломат напомнил, что еще в сентябре 2022 года Варшава закрыла въезд для большинства категорий российских граждан, несмотря на наличие у них действующих шенгенских виз, выданных другими государствами, в том числе для поездок с деловыми, туристическими и частными целями.

Кроме того, с сентября 2023 года был введен запрет на въезд в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны для легковых автомобилей, зарегистрированных на территории России.

Как отметил Ордаш, препятствия создаются и для представителей российского гражданского общества, участвующих в мероприятиях Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), проводимых на польской территории.

В качестве примера он привел инцидент в октябре 2025 года, когда польская сторона, ссылаясь на соображения безопасности, аннулировала визы представителям российских неправительственных организаций, планировавшим принять участие в конференции по человеческому измерению.

В начале ноября 2025 года Еврокомиссия объявила, что страны ЕС больше не будут выдавать мультивизы россиянам, и им придется подавать заявку на получение новой визы для каждой поездки. Запрет не имеет обратной силы и касается только новых виз, но государства ЕС по отдельности могут применить его и к уже выданным действующим визам. При этом Австрия продолжает выдавать мультивизы вопреки указаниям Брюсселя.

Газета Politico писала, что Евросоюз может полностью прекратить выдачу шенгенских туристических виз россиянам. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявлял RTVI, что даже в таком случае туристы из РФ найдут, где отдохнуть за рубежом.