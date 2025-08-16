Семьи погибших и пострадавших при взрыве и пожаре в пороховом цеху под Рязанью получат выплаты от властей, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Павел Малков. По его словам, для помощи этим людям Фонд социального развития Рязанской области открыл сбор средств, в котором могут принять участие все желающие.

Малков уточнил, что семьи жертв взрыва получат по 1 567 500 рублей. Пострадавшим будут выплачены различные суммы — от 313,5 до 627 тысяч рублей — в зависимости от тяжести полученных ими травм и последующего вреда здоровью.

Кроме того, жителям поселка Лесной, чье имущество пострадало от взрыва и пожара, будет предоставлена материальная помощь «на первоочередные нужды» в размере 15 675 рублей на человека. При этом Малков заверил, что ремонтные бригады уже занимаются устранением последствий ЧС.

По словам рязанского губернатора, за выплатами граждане могут обращаться в штаб по оказанию помощи пострадавшим, который находится в доме №13 на Школьной улице поселка Лесной, а также оформить получение денег через МФЦ, управление социальной защиты по месту жительства или на портале госуслуг.

Малков также призвал жителей Рязанской области принять участие в сборе средств на помощь тяжело пострадавшим и семьям погибших через региональный Фонд соцразвития. Он заявил, что сам уже перечислил туда часть своей заработной платы.

Напомним, 16 августа стало известно, что число жертв взрыва и пожара в цеху предприятия в Лесном увеличилось до 11 человек. За последние сутки сотрудники МЧС и Росгвардии, которые участвуют в проведении поисково-спасательной операции на месте ЧП, извлекли из-под завалов рухнувшего цеха трех выживших. Пострадали 130 человек, 29 из них госпитализированы, 13 — в больницы Рязани, 16 — в федеральные клиники Москвы.

В Шиловском районе, где находится поселок Лесной, по-прежнему действует локальный режим чрезвычайной ситуации, введенный местными властями на период ликвидации последствий ЧП. Въезд на территорию рядом со сгоревшим цехом перекрыт.

Напомним, взрыв в одном из производственных цехов рязанского завода «Эластик» произошел днем 15 августа — по предварительным данным, из-за детонации боеприпаса при нарушении правил безопасности при проведении работ. Сначала сообщалось о троих погибших, потом — о пяти жертвах и более 100 пострадавших, многие получили резаные раны от разлетевшихся при взрыве осколков стекла.

Малков сразу сообщил, что выезжает на место происшествия, где сформирует оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП с участием руководителей органов власти и профильных ведомств.

Следственное управление СКР по Рязанской области возбудило уголовное дело о нарушении требований промбезопасности на опасном производственном объекте, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ).

По данным телеграм-канала «112», взрыв мог произойти в цеху, арендованном у «Эластика» компанией «Гефест-М», которая неоднократно получала замечания по итогам проверок, и по большей части они касались условий труда. В 2019 году на «Эластике» выявили нарушения правил пожарной безопасности, потом предприятие банкротили, но в 2024 году оно возобновило работу.