Президенты США и Беларуси Дональд Трамп и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры накануне запланированной встречи американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.

По его данным, беседа Трампа и Лукашенко завершилась около 16:46 мск.

«Лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину», — говорится в сообщении.

В публикации также говорится, что президенты США и Беларуси достигли договоренности продолжить контакты. Кроме того, Лукашенко пригласил Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято, отмечает «Пул Первого».

Американский лидер, комментируя беседу с президентом Беларуси в своей соцсети Truth Social, отметил, что разговор прошел «очень хорошо». Трамп пояснил, что целью звонка было намерение выразить благодарность Лукашенко за освобождение 16 заключенных.

В июне помощник специального представителя президента США по Украине Джон Коул сообщил об освобождении 16 заключенных в Беларуси. Эти данные появились после переговоров между Александром Лукашенко и американским дипломатом Киттом Келлогом. Среди освобожденных оказался оппозиционный деятель Сергей Тихановский, который провел в колонии пять лет. Коул отмечал, что заключенные, первоначально не понимавшие цели своей транспортировки, испытали искреннюю радость, узнав о своем освобождении.

«Мы также обсуждаем возможность освобождения еще 1300 заключенных», — написал он.

Президент США добавил, что в ходе беседы также затрагивался вопрос предстоящего визита российского лидера на Аляску. Кроме того, Трамп выразил заинтересованность в личной встрече с белорусским коллегой.

«Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем», — заключил глава Белого дома.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска).

Состав делегаций

Российская сторона:

Министр финансов Антон Силуанов;

глава Минобороны Андрей Белоусов;

министр иностранных дел Сергей Лавров;

помощник президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев;

помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков.

Американская сторона:

Госсекретарь Марко Рубио;

министр торговли Говард Лютник;

глава Минфина Скотт Бессент;

директор ЦРУ Джон Рэтклифф;

спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Часть российской делегации уже прибыла в Анкоридж. Президент Путин перед визитом на Аляску сделал рабочую остановку в Магадане. Президент Трамп уже вылетел на переговоры с базы Эндрюс.