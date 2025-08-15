Президенты США и Беларуси Дональд Трамп и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры накануне запланированной встречи американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.
По его данным, беседа Трампа и Лукашенко завершилась около 16:46 мск.
«Лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину», — говорится в сообщении.
В публикации также говорится, что президенты США и Беларуси достигли договоренности продолжить контакты. Кроме того, Лукашенко пригласил Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято, отмечает «Пул Первого».
Американский лидер, комментируя беседу с президентом Беларуси в своей соцсети Truth Social, отметил, что разговор прошел «очень хорошо». Трамп пояснил, что целью звонка было намерение выразить благодарность Лукашенко за освобождение 16 заключенных.
В июне помощник специального представителя президента США по Украине Джон Коул сообщил об освобождении 16 заключенных в Беларуси. Эти данные появились после переговоров между Александром Лукашенко и американским дипломатом Киттом Келлогом. Среди освобожденных оказался оппозиционный деятель Сергей Тихановский, который провел в колонии пять лет. Коул отмечал, что заключенные, первоначально не понимавшие цели своей транспортировки, испытали искреннюю радость, узнав о своем освобождении.
«Мы также обсуждаем возможность освобождения еще 1300 заключенных», — написал он.
Президент США добавил, что в ходе беседы также затрагивался вопрос предстоящего визита российского лидера на Аляску. Кроме того, Трамп выразил заинтересованность в личной встрече с белорусским коллегой.
«Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем», — заключил глава Белого дома.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска).
Состав делегаций
Российская сторона:
-
Министр финансов Антон Силуанов;
-
глава Минобороны Андрей Белоусов;
-
министр иностранных дел Сергей Лавров;
-
помощник президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев;
-
помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков.
Американская сторона:
-
Госсекретарь Марко Рубио;
-
министр торговли Говард Лютник;
-
глава Минфина Скотт Бессент;
-
директор ЦРУ Джон Рэтклифф;
-
спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
Часть российской делегации уже прибыла в Анкоридж. Президент Путин перед визитом на Аляску сделал рабочую остановку в Магадане. Президент Трамп уже вылетел на переговоры с базы Эндрюс.