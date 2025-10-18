С 1 января 2026 года в Самарской области произойдет двукратное сокращение размера единовременной выплаты для беременных студенток и школьниц — с 200 до 100 тысяч рублей. Соответствующий приказ выпустило региональное министерство социально-демографической и семейной политики.

Изменения не затронут тех, кто успеет встать на учет до 31 декабря 2025 года. Вносимые приказом поправки также исключают из предыдущей редакции формулировки о ранних сроках беременности.

Ранее правительство Самарской области объявило о корректировке проекта регионального бюджета на 2026-2027 годы. В частности, на 2026 год прогнозируется:

296,1 млрд рублей доходов,

326,2 млрд расходов,

30,1 млрд рублей дефицита.

Кроме того, в 2026 году власти региона собираются взять крупные займы:

30 млрд рублей за счет выпуска облигаций,

24,7 млрд рублей в виде бюджетных кредитов,

23 млрд рублей в виде банковских кредитов,

0,5 млрд рублей в виде инфраструктурных кредитов.

В предыдущем трехлетнем проекте бюджета области предусматривались доходы в размере 311,9 млрд рублей, расходы на общую сумму 331,2 млрд рублей и только 19,3 млрд рублей дефицита.

В пояснительной записке к новому проекту бюджета говорится, что изменения в худшую сторону связаны со снижением налога на прибыль организаций, индексацией алкогольных акцизов, платой за вред экологии (ее полностью переложили на регионы) и другими факторами.

Выплаты беременным школьницам и студенткам в РФ

Приказ о единовременной выплате беременным на очной форме обучения (то есть школьницам и студенткам колледжей, профтехучилищ и вузов) был издан властями Самарской области в апреле 2025 года. В документе было указано плановое количество таких выплат в ближайшие два года — 1215.

Аналогичные меры поддержки беременным ученицам ввели и во многих других регионах — Кемеровской, Воронежской и Орловской областях, а также в Санкт-Петербурге. Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков пояснял, что это единоразовое пособие призвано не мотивировать россиянок на роды в раннем возрасте, а помочь матерям в трудной жизненной ситуации.

Глава Орловской области Андрей Клычков сослался на утвержденные в феврале 2025 года рекомендации Минтруда по повышению рождаемости, в которых регионам России предлагается установить единовременную выплату в размере не менее 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности девушек, которые учатся в том числе в общеобразовательных организациях.

С критикой по поводу таких выплат выступала депутат Государственной думы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева. По ее словам, материально поощряя забеременевших учениц, власти регионов создают риск «нормализации подростковой беременности».

Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина просила вице-премьера Татьяну Голикову принять меры против пропаганды школьных беременностей в регионах. В своем обращении она указывала, что «рождение детей вне брака, в том числе, конечно, в результате беременности девочек школьного возраста, противоречит традиционным семейным ценностям РФ и указу президента» о духовно-нравственных ценностях.