По итогам 2025 года экспорт российских шоколадных кондитерский изделий в денежном выражении составил $985 млн, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза РФ. Это самый высокий результат за всю историю рынка.

Согласно информации федерального центра, в рублевом выражении этот показатель увеличился на 16% по сравнению с прошлым годом. А вот в физическом объеме экспорт сладостей сохранился на уровне позапрошлого года и составил 224 тыс. тонн, сообщили в «Агроэкспорте».

Прошлый максимум зафиксировали в 2021 году. Тогда российские производители отправили за границу свыше 324 тыс. тонн шоколадной продукции. В денежном выражении экспорт составил $864 млн, отметили в федеральном центре.

Управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный рассказал газете, что рост стоимостного объема экспорта лакомства связан прежде всего с подорожанием сырья. Он уточнил, что в 2024 году мировые котировки какао-бобов на пике превышали $11 тыс. за тонну. Собеседник издания пояснил, что это примерно в 3—4 раза больше, чем в 2022 — начале 2023 года.

В ноябре 2024 года РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы сообщало, что США с января по сентябрь ввезли в 3,5 раза больше шоколада из России, чем за аналогичный период годом ранее.

По оценке агентства, объем поставок достиг $1,7 млн, тогда как за тот же период 2023 года он равнялся $488,5 тыс. Согласно данным платформы ООН Comtrade, за девять месяцев этого года Россия в целом поставила на внешние рынки 61 тыс. тонн шоколада на $191 млн.

РИА Новости ранее писало, что Евросоюз в декабре 2025 года снова начал закупать картофельную муку из России. Совокупная стоимость импорта картофельной муки тонкого и грубого помола, а также картофельных хлопьев за последний месяц прошлого года составила €129,6 тыс. Это на треть меньше показателя за декабрь 2024 года.

Эта партия стала первой с марта 2025 года и достигла максимума с февраля, благодаря чему Россия заняла второе место среди поставщиков данной продукции в страны Евросоюза.