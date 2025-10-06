Глава Минэнерго России Сергей Цивилев призвал брать на работу в IT-сектор ветеранов военной операции на Украине, тем самым помогая им адаптироваться в мирной жизни, передает РБК. Министр заявил об этом на московской профессиональной конференции IT-сообщества в нефтегазовой отрасли byteoilgas_conf, которую проводит 6-7 октября «Газпром нефть».

Как напомнил Цивилев, в 2022 году многие айтишники уехали из страны, став релокантами и по-прежнему проживая за границей (например, более 50 тысяч специалистов этой сферы поселились в Армении).

«И слава Богу. Все получилось и без них, в стране остались лучшие кадры», — высказал мнение министр.

Он подчеркнул пользу наличия военного опыта у специалистов отрасли, которые возвращаются из зоны специальной операции.

«Война сейчас — это тоже IT, там используются самые разные технологии, и участники военных действий каждый день показывают свой опыт», — рассуждает Цивилев.

Глава Минцифры Масут Шадаев в декабре 2022 года заявлял, что с февраля 10% российских IT-специалистов уехали за границу и не вернулись. В марте российская ассоциация электронной коммерции (РАЭК) подсчитала, что сразу после начала боевых действий на Украине из России уехали от 70 до 100 тысяч айтишников. В 2023 году СМИ писали, что в правительстве работают над мерами по возвращению IT-специалистов в Россию. В частности, для них была создана программа льготной ипотеки, но в 2024 году Минфин объявил о ее сворачивании.

Жена главы Минэнерго Анна Цивилева возглавляет государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». В прошлом году она написала в своем телеграм-канале, что в филиалы фонда поступило около 15 тыс. запросов от вернувшихся из зоны боевых действий на обучение, переобучение и трудоустройство.

«Больше всего запросов по юридическому направлению, далее — экономическое, техническое, педагогическое, психологическое, медицинское образование, IT-специальности», — сообщила Цивилева.

Она назвала ветеранов СВО «новой элитой» и выразила уверенность, что благодаря своему активному участию «в устойчивом развитии экономики страны» они станут «опорой государства».

Необходимость поддерживать участников операции на Украине является одной из постоянных тем выступлений президента Владимира Путина. В послании Федеральному Собранию в феврале 2024 года глава государства заявил, что «таким людям <…> можно передать в будущем и доверить Россию».

«Вот они и должны выходить на ведущие позиции и в системе образования и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия, в конечном итоге самые крупные отечественные проекты», — сказал тогда Путин.

В сентябре нынешнего года на встрече с лидерами фракций в Госдуме заявил, что из бойцов, возвращающихся с фронта, а также их родственников «должны формировать кадровый резерв».