На заседании Останкинского суда по делу об изъятии имущества у бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова и его компаньонов на 9 млрд рублей выступил секретный свидетель. Как сообщает РБК, показания он давал при строгих мерах безопасности — по видеосвязи с измененным голосом.

Помимо экс-судьи Виктора Момотова, ответчиками по иску Генпрокуратуры проходят его деловой партнер, владелец отельной сети Marton Андрей Марченко, характеризующийся в материалах дела как краснодарский «представитель криминалитета», а также его сын Иван и юридическое лицо — ООО «Гостиница «Вологда»».

Свидетель, представленный суду как сотрудник Марченко, заявил, что на объектах, включая сеть отелей Marton, регулярно проводились встречи с высокопоставленными госслужащими. В показаниях, в частности, упоминается судья Роман Колониченко, ученик Момотова, присутствовавший на корпоративах.

По словам свидетеля, при посещении банного комплекса сотрудниками МВД и ФСБ отключалось видеонаблюдение и удалялись посторонние. Кроме того, свидетель показал, что Андрей Марченко, формально участвуя в военной операции, фактически преимущественно находился в Краснодаре.

Также в показаниях содержится информация о методах решения судебных вопросов: по словам свидетеля, при возникновении сложных судебных споров Марченко заявлял: «Не переживайте, подключим тяжелую артиллерию, позвоню Виктору Викторовичу [Момотову]».

Версия Марченко

В ходе судебного заседания Андрей Марченко выступил с опровержением всех обвинений Генпрокуратуры. Бизнесмен настаивал, что сеть отелей Marton является результатом его исключительно предпринимательских усилий, подчеркнув, что создавал бизнес «своими руками» и «без крышевания».

Марченко рассказал о знакомстве с Момотовым с 1990-х годов. По его версии, именно Момотов, зная о успехах Марченко в бизнесе, в 2009 году предложил совместную покупку недостроенного гостиничного комплекса. В 2009-2010 годах была завершена юридическая регистрация сделки.

Относительно финансовых потоков Марченко сообщил, что доходы от первой гостиницы Marton — от 50 до 300 тысяч рублей ежемесячно — передавались наличными средствами матери Момотова.

Согласно показаниям предпринимателя, в 2012-2013 годах, когда Момотов уже занимал должность судьи Верховного суда, они совместно приобрели гостиничный комплекс в Ростове-на-Дону.

По словам Марченко, Момотов настоял на оформлении всей документации на его имя. Бизнесмен утверждает, что экс-судья вложил в ремонт объекта около 30 млн рублей, но впоследствии нарушил договоренности и прекратил финансирование. В результате гостиница остается недостроенной и может быть введена в эксплуатацию не ранее чем через два года.

Марченко также сообщил, что после переезда Момотова в Москву их общение практически прекратилось. Однако на уточняющий вопрос представителя Генпрокуратуры он подтвердил совместные поездки в Турцию и регулярные телефонные разговоры.

При этом бизнесмен отметил, что во время визитов Момотова в Краснодар они встречались конфиденциально — по настоянию судьи и с соблюдением мер предосторожности против возможного наблюдения.

Новые детали дела

В ходе заседания были обнародованы новые обстоятельства дела. Как заявил Марченко, в 2018 году администрация Краснодарского края изъяла у него земельный участок, переданный ему ранее за долги. По его словам, он обратился за помощью к Момотову, который заверил его в том, что «все будет хорошо».

В результате судебного разбирательства Марченко получил компенсацию в 100 млн рублей, из которых 30 млн рублей он передал Момотову в качестве благодарности. Именно по этому эпизоду бизнесмен сейчас содержится в СИЗО по обвинению в мошенничестве.

Секретный свидетель дополнил, что в возврате денежной компенсации Марченко участвовал судья Краснодарского районного суда Георгий Ермолов.

Относительно обвинений в организации проституции в отелях Marton Марченко категорически отверг свою причастность, пояснив, что отдельные помещения сдавались в аренду, и в настоящее время по этому факту проводится проверка.

В ходе судебного заседания также был допрошен Иван Марченко — сын обвиняемого, предприниматель, владеющий сетью кафе и кальянных. Он утверждал, что лишь несколько раз виделся с Момотовым в детстве и не понимает оснований для своего привлечения к делу.

На уточнение прокурора о том, что Момотов является его крестным отцом, Иван Марченко подтвердил этот факт, но настаивал на отсутствии каких-либо отношений с ним во взрослом возрасте.

Марченко в своей речи обратился к суду с просьбой не применять в отношении него и сына процедуру банкротства. Он подчеркнул свою социально значимую деятельность.

«У нас восемь бесплатных столовых, бесплатная ночлежка в Ростове, мы сами за все платим, не получая никакой выгоды» — отметил он.

Бизнесмен также упомянул о медали, полученной лично от главы ДНР Дениса Пушилина за эвакуацию детей из зоны боевых действий и размещение их в своих гостиницах. Марченко заявил о поставках продуктов в Мариуполь под обстрелами и выразил недоумение, что при такой деятельности может лишиться всего имущества.

Марченко охарактеризовал Момотова как человека, не склонного оказывать кому-либо помощь, отметив, что «сейчас нормально можно и так работать, так как государство дает для этого все возможности».

В конце заседания предприниматель обратился к суду с призывом не изымать у него и приближенных к нему лиц все имущество.

«Мы нормальные порядочные люди, мы хотим только добра нашему государству, развивать бизнес», — заключил он.

Дело против Марченко и Момотова

Генеральная прокуратура РФ требует обращения в государственную собственность активов экс-судьи Виктора Момотова на общую сумму свыше 9 миллиардов рублей. Речь идет о 44 земельных участках и 51 объекте недвижимости в семи регионах России, используемых в гостиничном бизнесе. Согласно позиции обвинения, формальное оформление имущества на подставных лиц, включая родственников Момотова, сочеталось с сохранением им реального контроля над активами.

В заявлении надзорного ведомства утверждается, что Момотов незаконно сочетал судейскую деятельность с предпринимательством в партнерстве с владельцем сети Marton Андреем Марченко. По версии следствия, гостиничная сеть использовалась для организации проституции — «организации интим-услуг, предоставления почасовых комнат и саун».

Прокуратура также инкриминирует Момотову уклонение от уплаты налогов путем искусственного дробления бизнеса, что причинило государству ущерб более чем на 500 миллионов рублей.

После предъявления обвинений Момотов подал заявление в комиссию Совета судей по противодействию коррупции для проведения проверки, а в конце сентября добровольно ушел в отставку.