На заседании Останкинского суда по делу об изъятии имущества у бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова и его компаньонов на 9 млрд рублей выступил секретный свидетель. Как сообщает РБК, показания он давал при строгих мерах безопасности — по видеосвязи с измененным голосом.

Помимо экс-судьи Виктора Момотова, ответчиками по иску Генпрокуратуры проходят его деловой партнер, владелец отельной сети Marton Андрей Марченко, характеризующийся в материалах дела как краснодарский «представитель криминалитета», а также его сын Иван и юридическое лицо — ООО «Гостиница «Вологда»».

Свидетель, представленный суду как сотрудник Марченко, заявил, что на объектах, включая сеть отелей Marton, регулярно проводились встречи с высокопоставленными госслужащими. В показаниях, в частности, упоминается судья Роман Колониченко, ученик Момотова, присутствовавший на корпоративах.

По словам свидетеля, при посещении банного комплекса сотрудниками МВД и ФСБ отключалось видеонаблюдение и удалялись посторонние. Кроме того, свидетель показал, что Андрей Марченко, формально участвуя в военной операции, фактически преимущественно находился в Краснодаре.

Также в показаниях содержится информация о методах решения судебных вопросов: по словам свидетеля, при возникновении сложных судебных споров Марченко заявлял: «Не переживайте, подключим тяжелую артиллерию, позвоню Виктору Викторовичу [Момотову]».

Версия Марченко

В ходе судебного заседания Андрей Марченко выступил с опровержением всех обвинений Генпрокуратуры. Бизнесмен настаивал, что сеть отелей Marton является результатом его исключительно предпринимательских усилий, подчеркнув, что создавал бизнес «своими руками» и «без крышевания».

Марченко рассказал о знакомстве с Момотовым с 1990-х годов. По его версии, именно Момотов, зная о успехах Марченко в бизнесе, в 2009 году предложил совместную покупку недостроенного гостиничного комплекса. В 2009-2010 годах была завершена юридическая регистрация сделки.

Относительно финансовых потоков Марченко сообщил, что доходы от первой гостиницы Marton — от 50 до 300 тысяч рублей ежемесячно — передавались наличными средствами матери Момотова.

«Может ответить за каждый кирпич»: защита владельца отелей Marton заявила о его невиновности

Согласно показаниям предпринимателя, в 2012-2013 годах, когда Момотов уже занимал должность судьи Верховного суда, они совместно приобрели гостиничный комплекс в Ростове-на-Дону.

По словам Марченко, Момотов настоял на оформлении всей документации на его имя. Бизнесмен утверждает, что экс-судья вложил в ремонт объекта около 30 млн рублей, но впоследствии нарушил договоренности и прекратил финансирование. В результате гостиница остается недостроенной и может быть введена в эксплуатацию не ранее чем через два года.

Марченко также сообщил, что после переезда Момотова в Москву их общение практически прекратилось. Однако на уточняющий вопрос представителя Генпрокуратуры он подтвердил совместные поездки в Турцию и регулярные телефонные разговоры.

При этом бизнесмен отметил, что во время визитов Момотова в Краснодар они встречались конфиденциально — по настоянию судьи и с соблюдением мер предосторожности против возможного наблюдения.

Новые детали дела

В ходе заседания были обнародованы новые обстоятельства дела. Как заявил Марченко, в 2018 году администрация Краснодарского края изъяла у него земельный участок, переданный ему ранее за долги. По его словам, он обратился за помощью к Момотову, который заверил его в том, что «все будет хорошо».

В результате судебного разбирательства Марченко получил компенсацию в 100 млн рублей, из которых 30 млн рублей он передал Момотову в качестве благодарности. Именно по этому эпизоду бизнесмен сейчас содержится в СИЗО по обвинению в мошенничестве.

Секретный свидетель дополнил, что в возврате денежной компенсации Марченко участвовал судья Краснодарского районного суда Георгий Ермолов.

Относительно обвинений в организации проституции в отелях Marton Марченко категорически отверг свою причастность, пояснив, что отдельные помещения сдавались в аренду, и в настоящее время по этому факту проводится проверка.

Генпрокуратура: глава Совета судей России прикрывал сеть отелей с интим-услугами

В ходе судебного заседания также был допрошен Иван Марченко — сын обвиняемого, предприниматель, владеющий сетью кафе и кальянных. Он утверждал, что лишь несколько раз виделся с Момотовым в детстве и не понимает оснований для своего привлечения к делу.

На уточнение прокурора о том, что Момотов является его крестным отцом, Иван Марченко подтвердил этот факт, но настаивал на отсутствии каких-либо отношений с ним во взрослом возрасте.

Марченко в своей речи обратился к суду с просьбой не применять в отношении него и сына процедуру банкротства. Он подчеркнул свою социально значимую деятельность.

«У нас восемь бесплатных столовых, бесплатная ночлежка в Ростове, мы сами за все платим, не получая никакой выгоды» — отметил он.

Бизнесмен также упомянул о медали, полученной лично от главы ДНР Дениса Пушилина за эвакуацию детей из зоны боевых действий и размещение их в своих гостиницах. Марченко заявил о поставках продуктов в Мариуполь под обстрелами и выразил недоумение, что при такой деятельности может лишиться всего имущества.

Марченко охарактеризовал Момотова как человека, не склонного оказывать кому-либо помощь, отметив, что «сейчас нормально можно и так работать, так как государство дает для этого все возможности».

В конце заседания предприниматель обратился к суду с призывом не изымать у него и приближенных к нему лиц все имущество.

«Мы нормальные порядочные люди, мы хотим только добра нашему государству, развивать бизнес», — заключил он.

Дело против Марченко и Момотова

Генеральная прокуратура РФ требует обращения в государственную собственность активов экс-судьи Виктора Момотова на общую сумму свыше 9 миллиардов рублей. Речь идет о 44 земельных участках и 51 объекте недвижимости в семи регионах России, используемых в гостиничном бизнесе. Согласно позиции обвинения, формальное оформление имущества на подставных лиц, включая родственников Момотова, сочеталось с сохранением им реального контроля над активами.

В заявлении надзорного ведомства утверждается, что Момотов незаконно сочетал судейскую деятельность с предпринимательством в партнерстве с владельцем сети Marton Андреем Марченко. По версии следствия, гостиничная сеть использовалась для организации проституции — «организации интим-услуг, предоставления почасовых комнат и саун».

Экс-глава Совета судей России Момотов попал в больницу вместо суда об изъятии имущества

Прокуратура также инкриминирует Момотову уклонение от уплаты налогов путем искусственного дробления бизнеса, что причинило государству ущерб более чем на 500 миллионов рублей.

После предъявления обвинений Момотов подал заявление в комиссию Совета судей по противодействию коррупции для проведения проверки, а в конце сентября добровольно ушел в отставку.