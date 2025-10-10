Бывшего председателя Совета судей России Виктора Момотова госпитализировали, из-за чего он не может участвовать в процессе об изъятии его имущества. При рассмотрении иска Генпрокуратуры в Останкинском суде Москвы защита предоставила оригинал справки о госпитализации ответчика, передает «Коммерсантъ».

Адвокат просил отложить процесс на неделю, чтобы Момотов мог лично принять в нем участие. Правозащитник отмечал: если лечение затянется, «возможно, придется рассмотреть без него». Однако суд ходатайство не удовлетворил — заседание было продолжено.

Генпрокуратура требует изъять у Момотова активы на общую сумму более 9 млрд рублей. В их число входит 44 земельных участка и 51 объект недвижимости в Москве, Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской и Калининградской областях, которые используются для оказания гостиничных услуг. По версии следствия, все они зарегистрированы на подставных лиц, включая родственников экс-судьи, при сохранении реального контроля с его стороны.

Как утверждает прокуратура, Момотов совмещал исполнение профессиональных обязанностей с ведением предпринимательской деятельности в гостиничной сфере, тем самым нарушая закон. Коммерческую деятельность он якобы осуществлял с владельцем сети отелей Marton — Андреем Марченко.

Кроме того, по версии надзорного ведомства, сеть отелей использовалась для организации проституции. В частности, там оказывали услуги интимного характера.

Государственный обвинитель заявил, что Момотов систематически использовал служебный статус и судейскую неприкосновенность для сокрытия «организации интим-услуг, предоставления почасовых комнат и саун» и другой предпринимательской деятельности.

Также представитель прокуратуры сообщил о налоговых нарушениях: по его словам, обвиняемый искусственно дробил бизнес, причинив государству ущерб на сумму свыше 500 млн рублей, который до сих пор не возмещен.

Узнав об иске, Момотов инициировал обращение в профильную комиссию Совета судей России, отвечающую за противодействие коррупции и урегулирование конфликтов интересов, с целью организации проверки информации о возможном нарушении им антикоррупционного законодательства. В конце сентября Момотов ушел в отставку.