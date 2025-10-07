Родственники лидера Кущевской ОПГ полностью возместили ущерб хозяину дома в Таганроге, который протаранила на машине Анастасия Цапок, утверждает Baza. По данным телеграм-канала, Цапки заплатили домовладельцу 2,5 млн, включая расходы на капитальный ремонт и компенсацию морального вреда.

Авария произошла в ночь на 28 сентября в селе Николаевка под Таганрогом. Mercedes-Benz, которым управляла 25-летняя дочь Сергея Цапка Анастасия, со скоростью 136 км/ч врезался в частный жилой дом и разрушил две комнаты, повредив проводку, газопровод и мебель. Хозяин-пенсионер был на кухне и не пострадал.

На переднем пассажирском месте иномарки сидел молодой человек, который кричал, что он «сын прокурора» и спорил с прибывшими на место полицейскими. Его и Анастасию отправили на медосвидетельствование. По словам собеседника «161.RU», оба находились в состоянии алкогольного опьянения и поэтому вели себя неадекватно — в частности, угрожали сотрудникам ДПС и предлагали «замять дело на месте».

Семья Сергея Цапка предложила домовладельцу 2,5 млн рублей компенсации. Стороны заключили соглашение о внесудебном возмещении морального вреда и морального ущерба от ДТП, и пенсионер отказался от претензий. В МВД по Ростовской области не сообщили, привлекут ли Анастасию к административной ответственности.

По данным SHOT, 25-летняя девушка получила Mercedes в подарок на совершеннолетие и до недавнего ДТП накопила около 200 штрафов за превышение скорости. Несмотря на внушительное отцовское наследство, весной 2025 года Анастасия брала микрозаймы. Официально она нигде не работает, но при этом отдыхает в дорогих отелях в Дубае и на Канарах, а несколько лет назад купила львенка за 80 тысяч рублей.

Ее отец более 10 лет возглавлял в кубанской станице Кущевской ОПГ, жертвами которой стали минимум 19 человек. Банда получила известность в 2010 году после убийства 12 членов семьи фермера Сервера Аметова. Сам Цапок в 2014 году умер от инсульта в СИЗО Краснодара.