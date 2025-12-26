Прокуратура Астаны запросила по семь лет тюрьмы для Даулета и Толкын Тотакановых по обвинениям в мошенничестве и отмывании денежных средств, добытых преступным путем. Как пишет Orda.kz, супругов обвиняют в том, что они собрали 1,5 млрд тенге (200 млн рублей) на лечение ребенка с ДЦП и потратили большую часть пожертвований на казино, брендовые вещи и недвижимость.

Государственный обвинитель Акторе Бериков попросил межрайонный суд по уголовным делам Астаны признать Тотакановых виновными по обеим статьям. Он запросил для супругов семь лет лишения свободы и 10-летний запрет на деятельность, связанную с благотворительностью. С учетом того, что Толкын Тотаканова воспитывает маленького ребенка, предлагается на два года отсрочить ей наказание.

В 2019 году у супругов родился сын Алишер, страдающий ДЦП. В период с 2020 года по 2024 год Тотакановы публиковали в соцсетях видео с призывом пожертвовать деньги на лечение мальчика. Изначально они ставили цель в 50 млн тенге, но смогли собрать 1,5 млрд тенге, из которых 1,4 млрд тенге поступили в виде донатов.

Сторона обвинения утверждает, что большая часть этих средств ушла на личные расходы: 481 млн тенге (74 млн рублей) — на оплату таргетинговой рекламы в социальных сетях, 349,5 млн тенге (53 млн рублей) — на погашение долгов, 110 млн тенге (17 млн рублей) — на «недвижимое и движимое имущество», 9,7 млн тенге — на казино и вещи премиальных брендов. На оплату лечения Алишера, по данным следствия, было потрачено 6,4 млн (1 млн рублей).

Толкын Тотаканова говорила, что во время поиска денег на оплату лечения сына в Турции они с мужем попали в «жесткую долговую кабалу»: кредиторы ежедневно давили на нее, знали о сборах на лечение и контролировали счета.

«Я занимала деньги только ради лечения своего сына. Сначала это выглядело как помощь, потом проценты, а потом угрозы, давление, угрозы убийством», — говорила женщина.

Адвокат подсудимых Азамат Байкенов заявил, что следствие не представило доказательств незаконного обогащения и хищения собранных пожертвований. Он подчеркнул, что супруги перепродавали имущество не с целью обогащения, а чтобы выполнить долговые обязательства.

По словам защитника Тотакановых, супруги вынуждены были брать в долг деньги у частных лиц под крупные проценты. Он также утверждал, что на самом деле на лечение Алишера ушло около 160 млн тенге.

