Сенат США на процедурном голосовании одобрил законопроект, который позволит прекратить шатдаун и возобновить частично прерванную работу правительства, пишет CNN. Документ был поддержан 60 сенаторами, 40 выступили против.

Теперь документ будет возвращен в Палату представителей, а после его подпишет президент США Дональд Трамп, процесс может занять еще несколько дней.

«Голосование состоялось после того, как группа из восьми сенаторов-демократов-центристов достигла соглашения с лидерами республиканцев в Сенате и Белым домом о возобновлении работы правительства в обмен на будущее голосование по вопросу продления расширенных субсидий на доступное здравоохранение», — сообщает телеканал.

До этого Трамп говорил журналистам, что США близки к возобновлению частично приостановленной работы правительства, передавал CNN.

«Похоже, мы приближаемся к завершению шатдауна. Вы узнаете об этом совсем скоро», — сообщил глава государства.

По данным источников Politico и Fox News, американские сенаторы достигли двухпартийного соглашения, позволяющего прекратить шатдаун и возобновить работу правительства. Документ собрал достаточную поддержку среди демократов в Сенате, а республиканцы планируют его поддержать.

Politico пишет, что это соглашение станет основой для более широкого бюджетного плана, в который войдет финансирование Минсельхоза, Управления по контролю за продуктами и лекарствами, ведомства по делам ветеранов, военных строительных проектов и работы Конгресса на весь финансовый год. Остальные стректуры получат временное финансирование до 30 января.

Лидер большинства в Сенате Джон Тюн в обмен на прекращение шатдауна пообещал демократам провести в декабре голосование по продлению субсидий в рамках реформы здравоохранения Obamacare, срок действия которых истекает в конце года. Кроме того, этот документ способствует восстановлению на работе федеральных служащих, уволенных во время шатдауна, и выплату им компенсаций.

Работа американского правительства была приостановлена в начале октября. Через несколько часов после этого администрация Трампа заморозила крупные суммы расходов: $18 млрд на инфраструктуру в Нью-Йорке, $2 млрд на транспорт в Чикаго и $8 млрд на проекты по зеленой энергетике в 16 штатах — все они на прошлогодних президентских выборах проголосовали за кандидата от демократов Камалу Харрис.

За последние 40 лет правительство США оказывалось в состоянии шатдауна 10 раз, в том числе при Трампе. Шатдаун 2018-2019 года длился 35 дней — с 21 декабря 2018 по 25 января 2019 года — и был связан с принципиальной позицией президента по ситуации на южной границе, на которой он собрался строить пограничную стену.