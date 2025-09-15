Журналист Максим Шевченко в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI оценил вероятность встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.
«Я с самого начала не верю в эту идею, потому что я не понимаю, зачем президенту России, человеку, контролирующему ядерную, нефтегазовую мегадержаву, встречаться с Зеленским», — сказал Шевченко.
По его мнению, «им просто не о чем разговаривать на данном этапе».
«Вот встречается, допустим, Путин с Зеленским. О чем они должны разговаривать? Я не могу себе даже представить разговор между ними. Зеленский будет использовать это для каких-то театральных заявлений, действий, скажет: «Вы тиран, не хочу с вами разговаривать!», выйдет. Путин скажет: «Вы узурпатор, вы националист, вы привели Украину к катастрофе»», — порассуждал Шевченко.
Он полагает, что перемирие и заморозка боевых действий возможны после того, как российские войска выйдут на границы Донецкой и Луганской народных республик. «ДНР и ЛНР находятся за рамками переговорного процесса, я уверен в этом. Точно так же я не думаю, что Россия отдаст какие-то территории, которые она контролирует в Херсонской или Запорожской областях, безусловно», — продолжил Шевченко.
Территории в Харьковской и Сумской областях могут быть предметом торга, считает журналист.
«Но это не уровень Путина и Зеленского. Они должны уже фиксировать, финализировать предварительные переговоры, на мой взгляд. Зачем Зеленскому и Путину встречаться? Чтобы Трампу было хорошо? Понравиться Трампу? У России нет такой задачи», — добавил Шевченко.
При этом он полагает, что Зеленский заинтересован во встрече с Путиным, поскольку она поднимет его статус.
«Ему это надо, а зачем это надо президенту России — мне вообще непонятно. Ну, это не надо ему совершенно. Он встречается с [председателем КНР] Си Цзиньпином, он встречается с [президентом США Дональдом] Трампом. Зачем ему встречаться с Зеленским? Нет такой необходимости», — сказал Шевченко.
По мнению Шевченко, такая встреча была бы не в интересах России, а «полностью в интересах Зеленского и его европейских партнеров».
3 сентября Путин на пресс-конференции в Китае заявил, что готов встретиться с Зеленским по просьбе Трампа. «Дональд попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал: «Да, это возможно». В конце концов, если Зеленский готов — пусть приезжает в Москву», — сказал российский лидер.
5 сентября он заверил, что российская сторона на 100% гарантирует безопасность Зеленского, если тот приедет в Москву.
«Если нам говорят, что мы хотим с вами встречи, то вы поезжайте туда-то на эту встречу — мне кажется, что это просто избыточные запросы в наш адрес. В следующий раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого — столица Российской Федерации, город-герой Москва», — подчеркнул Путин.